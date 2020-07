Ambulantes poderão voltar ao trabalho no dia 27

O prefeito Rodrigo Neves anunciou há pouco durante live do Gabinete de Crise da Prefeitura que os abulantes regularizados do município poderão voltar ao trabalho a partir do dia 27 de julho. Na próxima quarta, os trabalhadores passarão por um treinamento oferecido pela administração municipal para que possam retornar às atividades cumprindo todos os protocolos de segurança necessários.

Segundo o prefeito, na cidade existem hoje cerca de mil vendedores ambulantes cadastrados.

“Na próxima quarta-feira (22), faremos um grande programa de treinamento e orientação de todos dos ambulantes regularizados. Precisam ter os protocolos de cuidado pessoal para suas atividades. Tudo para cuidar da saúde deles e de quem vai consumir seus produtos. Tudo será feito tudo com responsabilidade”, disse Rodrigo.

*Em apuração