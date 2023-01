Ambientalistas temem que Marinha afunde “navio fantasma”

Navio fantasma vagando pelos mares do mundo, o ex-porta aviões São Paulo está, de novo, sob responsabilidade da Marinha do Brasil.

A embarcação está impedida pela Justiça Federal de atracar em diversos portos como o de Pernambuco, Rio de Janeiro e na Europa.

Carregando pelo menos 10 toneladas de amianto e suspeita de estar contaminada com material tóxico e radioativo, a embarcação estava sem destino até sexta-feira (20 quando a sucata foi levada pelo navio de apoio oceânico “Purus” para cerca de 315 km de distância da costa brasileira, acompanhado da fragata “União”.

Segundo a Marinha, a medida foi tomada visando “preservar a segurança da navegação, danos a terceiros e ao meio ambiente”, mas organismos internacionais de preservação temem que a real intenção da força é afundar o casco em águas internacionais.

Segundo eles, trata-se de uma mudança súbita da Marinha, que agora passou a representar um perigo iminente por conta de pequenas brechas no casco, que poderiam ser reparadas. Isso não ocorreu, segundo elas, porque a própria Marinha não permitiu que o casco chegasse a algum porto para receber manutenção adequada, informou o portal Airway.

“Agora está claro que a Marinha não quer receber mais escrutínio que certamente receberia ao voltar para casa o São Paulo, e parece que agora eles tentarão afundá-lo usando uma desculpa falsa”, disse Jim Puckett, diretor executivo da Basel Action Network (BAN). “A Marinha já fez justiça com as próprias mãos e agora está prestes a perpetrar um grande crime ambiental no mar, a menos que o presidente Lula, como comandante-em-chefe, intervenha.”

De acordo com a BAN, a tomada do ex-NAe São Paulo pela Marinha é um ato ilegal assim como o Protocolo de Londres proíbe o naufrágio intencional de navios, a menos que todos os esforços tenham sido feitos para livrar os navios de materiais residuais de resíduos tóxicos, como metais pesados, amianto e PCBs (Bifenilas policloradas).

Eles alegam ainda que durante uma reunião realizada no final do ano passado, um representante da Marinha já teria sinalizado um possível naufrágio intencional do navio. ‘Nessa reunião, foi discutida a questão do pequeno vazamento no casco do ‘São Paulo’ e concluiu-se que o navio não corria perigo iminente de naufrágio, mas ainda assim deveria ser devolvido a um porto brasileiro para reparos antes de ser novamente licitado para reciclagem”.

Uma coalização de ONGs enviou uma carta ao novo ministro do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e ao diretor do Ibama, órgão ambiental brasileiro, pedindo a atracação segura e urgente da embarcação. Para elas, um naufrágio do ex-porta-aviões resultará em centenas de toneladas de amianto, materiais tóxicos e persistentes, tintas carregadas de metais pesados e possíveis materiais radioativos depositados no fundo do Oceano Atlântico.

A Marinha do Brasil informou que assumiu, por meio da Autoridade Marítima Brasileira (AMB), as operações que envolvem o casco do antigo porta-aviões São Paulo. Segundo a força militar de segurança, o objetivo é “preservar a segurança da navegação” e evitar “danos a terceiros e ao meio ambiente”.

A embarcação está impedida pela Justiça Federal de atracar no porto de Pernambuco, ainda em outubro do ano passado. Antes, o navio tentou, sem sucesso, o desembarque no Rio de Janeiro e na Europa. Desde o revés judicial, o barco estava vagando pelo litoral brasileiro.

O porta-aviões havia sido vendido para uma empresa turca, a Sók Denizcilik Tic Sti (Sóôk). No entanto, a companhia não conseguiu levá-lo para a Turquia, o que fez a embarcação a ser rebocada de volta para águas brasileiras. Na ocasião, o local escolhido para atracar foi Suape, no Grande Recife, em Pernambuco.

Temendo riscos ambientais, o estado recorreu à Justiça, que deu razão ao governo pernambucano e determinou multa diária de R$ 100 mil ao governo federal e à empresa agenciadora, em caso de descumprimento.

A Marinha, então, assumiu as operações da embarcação diante da impossibilidade da empresa em arcar com os custos.

“A AMB (Autoridade Marítima Brasileira) não autorizará a aproximação do casco de águas interiores ou terminais portuários brasileiros, em face do elevado risco que representa, com possibilidade de encalhe, afundamento ou interdição do canal de acesso a porto nacional, com prejuízos de ordem logística”, defende a força militar.

O navio foi comprado da marinha francesa no ano 2000. Durante sua carreira no Brasil, o porta-aviões sofreu problemas e nunca conseguiu operar por mais de três meses sem necessidade de reparos e manutenção devidos. No ano 2000 um um duto da rede de vapor explodiu matando três tripulantes e ferindo sete. O navio estava no Arsenal de Marinha.