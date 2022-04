Alvorada na Sapucaí tem Sossego animando a avenida

Niterói teve a responsabilidade de fechar a primeira noite de desfiles das escolas de samba da Série Ouro. Após dois anos de hiato, a manhã desta quinta-feira (21) recebeu o desfile da Acadêmicos do Sossego, sétima e última escola a passar pela Marquês de Sapucaí. O enredo da escola, sediada no Largo da Batalha, tratou sobre a saga épica e imaginária entre o presente e futuro com o enredo “Visões Xamânicas”.

Um dos compositores do samba-enredo é o ator e comediante Marcelo Adnet, que tem extensa história com o Carnaval, Ele explicou um pouco sobre como se deram as inspirações para originar a composição. Ele afirma que a proposta é passar uma mensagem sobre as desigualdades existentes no mundo.

“A parceria toda se inspirou nessa lenda em que o Omama escondeu pedaços do planeta para que, quando ele for destruído, possa ser reconstruído. Acho que isso é sempre muito atual. A gente tem discutido muito sobre sociedade, desigualdade, polarização. Acho que o mais importante nisso tudo é a atenção à nossa casa”, disse.

Nino do Milênio é o intérprete responsável por levar o samba da Sossego à Sapucaí. Ele fez questão de destacar a felicidade por retornar ao sambódromo após dois anos de ausência. Mesmo com o público um pouco menor, por conta de o desfile ter iniciado por volta das 6h30, o puxador frisou que a animação continua no máximo.

“Estou muito feliz e só tenho a agradecer ao pessoal por esse presente maravilhoso. A Sossego está linda. Que a gente possa levar ao público o espetáculo que o público merece. Enquanto tiver público a gente vai estar animado. É muito bom estar de volta à Marquês de Sapucaí”, disse o intérprete.

Desfile

A Escola de Samba Acadêmicos do Sossego foi a 7° e última escola a desfilar na quarta-feira (20 de Abril) pela Série Ouro (antigo Grupo Série A). A branco e azul de Niterói cruzou a Marquês de Sapucaí com 2 mil componentes, divididos em 17 alas, defendendo o enredo “Visões Xamônicas”, assinado pelo carnavalesco André Rodrigues.

O trabalho no barracão foi feito vapor e chegou a estado muito avançado mesmo com semanas de antecedência para a apresentação. Ao todo a agremiação cruzou a avenida com três carros alegóricos e um tripé. O destaque fica para o abre alas que 14 metros de altura e 33 de comprimento.

Vítor d’Avila e Victor Andrade

Fotos: Marcelo Feitosa