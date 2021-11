Alunos participam do Concurso Pintor Mirim de Niterói

Mais de 500 alunos, com idades de 6 a 10 anos, de escolas da Rede Municipal de Educação de Niterói estão participando do Concurso Pintor Mirim de Niterói. A iniciativa, promovida pelo artista plástico Allegretti, de 86 anos, que é o criador do Movimento Círculo Único (MCU), tem como objetivo incentivar a criatividade artística infantil. Os alunos ganharam caixas de lápis de cor para desenhar. Os 10 melhores irão receber o título de Pintor Mirim de Niterói, um estojo com 60 lápis de cor e ainda vão visitar as galerias de Allegretti, em Teresópolis.

“A relação entre cultura e educação é fundamental para a construção de uma escola pública de qualidade para todos. Parcerias como essa fazem toda diferença no dia a dia de nossas unidades escolares possibilitando, aos nossos estudantes, novas oportunidades educacionais e culturais. Para o ano que vem, teremos muitas novidades e projetos de promoção do direito à cultura em nossas escolas”, antecipou o secretário Vinicius Wu.

Cada unidade de Ensino Fundamental escalou um time de 10 alunos para participarem do torneio. Eles produziram os desenhos com os estojos de lápis de cor da Faber Castell, parceira na iniciativa, e cada escola recebeu um exemplar do livro “O Círculo Único – Um novo movimento”, que explica a técnica utilizada. O desenho deveria ser composto de um ou mais círculos, desde que todos com o mesmo diâmetro, utilizando um instrumento circular como um compasso, uma moeda, uma xícara, uma tampa, entre outros.

O artista plástico Allegretti, responsável por criar o Monumento dos 25 anos do MAC, acredita que muitas crianças de Niterói poderão desenvolver o prazer pelo desenho e pintura, prosseguir em cursos de arte até chegarem a ser a vanguarda da pintura contemporânea brasileira.

“Por uma feliz coincidência, o Círculo Único, em razão de sua simplicidade, se mostra muito adequado e prático para as crianças participarem. O intuito é estimular a criatividade, neste momento que estão necessitadas de animação, após o retorno às aulas presenciais, depois um longo período de ausência devido à pandemia”, explicou.

Os desenhos já foram recolhidos e encaminhados à Comissão Julgadora, formada pela Curadora do Movimento do Círculo Único, Priscilla Allegretti, a produtora cultural Vitória Garrido e o niteroiense Emerson Pinto dos Santos (DJ Nepal). O resultado será divulgado nos próximos dias.

Os 10 alunos que tiverem as maiores somas das notas serão premiados com certificado de Pintor Mirim de Niterói, estojo de Ecolápis de Cor Aquarelável Faber Castell – 60 cores, Livro de Arte O Círculo Único – Um Novo Movimento e uma viagem com visita guiada às galerias das pinturas e esculturas do Círculo Único numa floresta em Teresópolis. Todos os alunos participantes receberão Certificado de Menção Honrosa.