Alunos do Salgueiro poderão pedir reaplicação do ENEM

Moradores do Complexo do Salgueiro inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que tiveram a participação no exame impossibilitada pela operação policial realizada no último domingo (21) na comunidade, poderão pedir a reaplicação da prova. A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O órgão informou que irá analisar todas as solicitações individualmente. O pedido deverá ser feito por meio da página do participante, entre segunda-feira (29) e sexta-feira (3). A previsão é que a reaplicação aconteça nos dias 9 e 16 de janeiro do ano que vem.

“Os inscritos no Enem 2021 que tiveram sua participação no exame afetada pela operação policial realizada no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ), no dia 21 de novembro, terão seus direitos garantidos e poderão solicitar a reaplicação da prova”, afirmou o Inep, em comunicado.

Recordando

Um final de semana extremamente violento culminou com as mortes durante a madrugada. No sábado (20) o 2º Sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos, foi morto em uma operação no Complexo do Salgueiro para combater uma denúncia de baile funk ilegal. Ele deixou esposa e dois filhos. Também no domingo, uma idosa de 71 anos foi baleada, identificada como Carmelita Francisca de Oliveira foi socorrida por vizinhos e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê, mas já teve alta.

Também no domingo, PMs do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuaram na região. A corporação afirma que, por volta de 15h, uma equipe do SAMU foi acionada ao Salgueiro por conta de um indivíduo ferido e criminosos armados obrigaram a retirada deste do local. O homem foi a óbito e reconhecido por policiais do 7ºBPM como um dos envolvidos no ataque criminoso à guarnição no sábado. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Horas depois, oito corpos foram localizados em uma área de mangue.