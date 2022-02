Alunos do Pedro II fazem manifestação pela volta das aulas presenciais

Em protesto contra a decisão do Colégio Pedro II em não retornar as aulas de forma 100% presencial, alunos do campus de Niterói, no Barreto, estão realizando uma manifestação. Um grupo de estudantes e pais de alunos chegou a fechar por alguns minutos a Rua Benjamin Constant pedindo mudança na decisão. As aulas em 2022 serão em modelo híbrido, parte presencial e parte online.

A justificativa para a permanência do modelo híbrido seria o momento pandêmico e as condições epidemiológicas do Estado. Está agendada para o próximo dia 25 uma reunião com representantes do Conselho Superior (Consup), que é órgão máximo do Colégio Pedro II, de caráter consultivo e deliberativo.





Para Maria Helena Morais, membro da Comissão de Mães, Pais e Responsáveis de alunos, o ambiente escolar é seguro para o retorno das aulas presenciais. Ela explicou que sua filha estuda no segundo ano do ensino médio e começa no terceiro ano em abril desse ano. “Esperávamos que em fevereiro tivesse o retorno presencial. Os professores estão com três doses e os adolescentes já estão com a imunização concluída. Mas o retorno não está acontecendo. Estão com conteúdo defasado e está tudo acontecendo normalmente menos as aulas. A escola é um ambiente seguro e não tem motivo para não estar dentro da sala de aula”, frisou.

A Reitoria do Colégio Pedro II informou que encaminhou mensagem ao Conselho Superior, para que seja tratada na Reunião Extraordinária do dia 11 de fevereiro, uma minuta de portaria que determina a implementação de regime semipresencial com alternância semanal de 50% dos estudantes de cada turma em atividades presenciais. A Portaria nº 2.389/2021 prevê que, em se configurando o risco moderado durante sete dias, a transição do sistema de ensino progredirá para o “Plano B”. O Plano Contingencial B da Portaria nº 2.389/2021 prevê que “em um cenário em que o retorno pleno não seja possível, será instituído regime de semipresencialidade, com: I – divisão em 50% dos estudantes da turma, em grupos A e B, com presença semanal, de cada um dos grupos no turno do estudante; e II – espelhamento da carga horária síncrona para o presencial” e que, “na alternância, os estudantes que não estiverem na semana presencial terão atividades assíncronas das disciplinas”.

Raquel Morais