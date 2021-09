Alunos do curso de Veterinária farão campanha de vacinação antirrábica

Nos dias 25 de setembro e 9 de outubro, das 8h às 17h, em diversos postos da cidade, a Prefeitura do Município de Niterói e os estudantes do curso de Medicina Veterinária da Estácio de Niterói vão realizar uma grande ação de utilidade pública: a Campanha Contra a Raiva Animal, que vacinará gratuitamente cães e gatos. A iniciativa será realizada em diversos postos estratégicos da cidade, como nas praias da Baía de Guanabara, na Região Oceânica, entre outros. O Centro de Controle de Zoonoses de Niterói, que será responsável pela distribuição das doses, organização e divulgação do evento, tem como meta imunizar 3.700 animais. A ação se faz muito importante porque alguns municípios do país estão registrando casos de raiva em morcegos, doença que pode ser transmitida para os animais e os seres humanos.

“Saúde única significa a integração da saúde humana e da saúde animal com o meio ambiente. Esta parceria vai proporcionar aos nossos alunos uma imersão prática no conceito de saúde única, por meio da participação na Campanha de Vacinação Antirrábica. Após este evento, esperamos que o olhar dos nossos estudantes seja ainda mais consciente, fortalecendo a importância do médico veterinário não somente no controle e prevenção de doenças nos animais, mas também na saúde do ser humano e preservação do meio ambiente”, afirma Marcelo Gomes Granja, coordenador e docente do curso de Medicina Veterinária da Estácio Niterói.

A vacina antirrábica é obrigatória para cães e gatos. Os cachorros, por exemplo, devem receber a primeira dose aos 6 meses de idade, ou seguir as recomendações do médico veterinário responsável. A aplicação, geralmente é feita uma semana após a primeira dose da óctupla e o reforço deve ocorrer anualmente.