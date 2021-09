Alunos de Maricá participam do plantio de hortaliças em Guaratiba

Cerca de 400 mudas de alfaces e couves foram plantadas nos canteiros da praça de Guaratiba

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá, promoveu o plantio de aproximadamente 400 hortaliças com alunos da Escola Municipal JIM Trenzinho da Esperança, na Praça de Guaratiba, nesta quarta-feira (29). Vinte alunos das turmas do jardim 1 e 2 plantaram mudas de couve e alface. Também aprenderam sobre cuidados com a terra e técnicas de adubação.

“Como eu falei com as crianças, na vida existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Eles participaram recentemente da colheita e hoje participam dessa fase tão importante, o plantio. A ação é uma forma de ensinar educação nutricional na prática”, afirmou o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Júlio Carolino.

Para a diretora da unidade, Shirlene Estrela, a atividade é enriquecedora, não só para os alunos, mas para todos os funcionários da escola.

“São momentos de aprendizagem e convivência com a natureza. Isto enriquece o que é falado na sala de aula. Nossas crianças levam para casa essa experiência e os pais têm respondido de forma positiva a essas ações”, disse.

No próximo sábado (02), 20 alunos de escolas municipais irão participar do plantio de novas mudas na Praça Agroecológica, em Araçatiba, durante a Feira de Agricultura Familiar, que terá uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças.

Foto: (divulgação Marcos Fabrício/Prefeitura de Maricá)