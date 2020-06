Alunos de Maricá ganham cestas básicas e kits de higiene até setembro

A Prefeitura de Maricá estendeu por mais três meses (julho, agosto e setembro) a entrega de cestas básicas e kits de higiene para os alunos da rede pública. A medida faz parte das várias ações adotadas pelo município para reduzir os efeitos causados à população durante o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19.

Resultado de uma parceria entre as secretarias de Educação e da Assistência Social, cerca de 32 mil alunos são beneficiados mensalmente. De acordo com a secretária de Educação, Adriana da Costa, a entrega dos kits mantém os com os mesmos critérios do isolamento social, como nos meses anteriores.

“Estamos ampliando os meses de entrega das cestas básicas e kits de limpeza para os alunos matriculados na rede pública de ensino de Maricá. A Assistência Social está realizando a aquisição desses produtos por mais três meses e a Educação realizará a entrega. Nossa preocupação é continuar garantindo às famílias a alimentação nas suas casas nesse momento tão delicado”, comentou a secretária de Educação.

Os kits de higiene trazem papel higiênico, sabonetes, pasta de dente, sabão em barra, sabão em pó, detergente, desinfetante multiuso e água sanitária, e mensalmente são distribuídos em torno de 27 mil kits.

“Nós prorrogamos por mais três meses até as aulas retornarem, o que provavelmente vai acontecer em agosto. A gente ainda vai distribuir de julho, agosto e setembro, considerando os mesmos critérios de entrega dos meses anteriores priorizando o isolamento social”, disse a Secretária de Assistência Social, Laura Costa.