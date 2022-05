Alunos da UFF reclamam de falta de segurança entre a universidade e o terminal

Alunos da Universidade Federal Fluminense (UFF) relatam a falta de segurança em torno da universidade. Diariamente estudantes que precisam se deslocar até o terminal rodoviário passam por situações de insegurança e medo durante o trajeto que não tem iluminação e nem policiamento.

A solução encontrada por muitos é sair em grupos ao término das aulas, já que temem assaltos e outros tipos de violência.

Segundo Daniel Oliveira (18), estudante do terceiro período de psicologia, conta o sacrifício que é chegar até o terminal para ir pra casa. Morador do bairro Guaxindiba, em São Gonçalo, relata que precisa andar em grupo por conta da falta de segurança no local.

Manuela Cordeiro conta que dentro dos prédios a noite deserto

“Na minha sala tem pessoas que também são de São Gonçalo, a gente se reúne e vai em grupo em direção ao terminal. Também é complicado pegar o ônibus aqui na frente porque é mais dinheiro de passagem então vamos caminhando”, disse.

Quem também reclama da falta de iluminação e policiamento é a estudante Franciele Valério (20). Moradora de Mesquita e aluna do primeiro período do curso Serviço Social relata que já sofreu uma tentativa de assalto e escapou por sorte.

Franciele Valério relata que quase foi assaltada no trajeto entre a UFF e o terminal

“No começo do período eu não sabia que esta parte era tão escura, deserta e tão perigosa. Na segunda semana eu quase fui assaltada nesse trajeto que é mal iluminado da UFF até o terminal, ali em frente as barcas ficam algumas viaturas, mas não é suficiente, porque o trajeto que eu faço é longo e não tem segurança nenhuma e a partir dessa péssima experiência eu tive que começar a atravessar a Cantareira e ir pelo outro lado que é mais iluminado por causa dos bares”, relatou a jovem.

Mas não é só nas ruas que os jovens reclamam da insegurança. Dentro da própria universidade os alunos também reclamam por conta da pouca iluminação e do livre acesso ao campus por qualquer pessoa.

Daniel relata que uma das maiores preocupações dele dentro do campus é este livre acesso. “Essa questão de que qualquer pessoa entrar no campus sem identificação é algo que me deixa preocupado. Isso porque, não existe um controle e uma fiscalização quanto a isso, a gente até conversa entre os colegas e uma vez com a professora em uma disciplina, fizemos um tour pelo campus e percebemos que aqui é mal iluminado. Ainda juntando a questão de que qualquer pessoa pode entrar aqui na faculdade e com a falta de iluminação em alguns pontos é complicado e a uff poderia melhorar isso. A professora até já relatou casos de tentativa de estupro nesses locais mais escuros”, disse o estudante de psicologia.

Quem também reclama dos locais escuros dentro e em torno da universidade é a estudante do primeiro período de ciências sociais, Manuela Cordeiro. A jovem que deixou a cidade de São Paulo para estudar em Niterói relata que por morar ao lado do Campus Gragoatá, se sente um pouco mais segura, mas escuta diariamente relato dos amigos que precisam enfrentar o trajeto escuro até o terminal.

“Eu mesma não gosto usar esse trajeto. Eu não sou do Rio, sou de São Paulo, e evito passar por essa região. Principalmente por não conhecer o lugar e ouvir os relatos, eu não me sinto segura, inclusive muitas vezes dentro do campus. No horário da manhã é tranquilo, mas no horário da noite, até dentro dos prédios é muito vazio. E o ruim é que qualquer um pode entrar e sair sem nenhuma identificação. Se por alguma razão eu não puder pegar o elevador e tiver que descer de escadas, não tem câmera, e por ser mulher, eu fico ainda mais temerosa”, disse.

Por meio de nota ao jornal A TRIBUNA, a UFF se posicionou dizendo que desde 2018, a universidade tem investido em na segurança nos campi e em seus entornos. Com a retomada das atividades acadêmicas presenciais, estão aumentando os esforços das medidas de segurança na universidade entre eles, a capacitação de porteiros e vigilantes.

Sobre o questionamento dos alunos com relação ao livre acesso ao campus, a UFF disse que o acesso aos campi é livre para os pedestres até às 22h, em dias úteis. Após este horário, os acessos aos campi só podem ocorrer mediante identificação ou autorização prévia. Para garantir uma maior segurança à comunidade acadêmica, a vigilância, através de rondas motorizadas e a pé, acontece 24h por dia, incluindo finais de semana e feriados.

A universidade informou também que foram instaladas câmeras de segurança em todos os campi em Niterói. A Superintendência de Operações e Manutenção tem realizado inúmeros reparos e substituições das lâmpadas dos postes para melhoria da iluminação nos campi. A UFF disse ainda que recentemente, as luminárias do campus do Gragoatá foram substituídas por lâmpadas de LED, que além de terem um custo menor, garantem uma maior duração e mais segurança para os pedestres.

A UFF informou ainda que atua em conjunto com outros órgãos da sociedade e que além dos informes online para os cidadãos de Niterói, foram instaladas cerca de 600 câmeras de monitoramento pelos pontos estratégicos da cidade. Através deste investimento, tem sido possível coordenar uma comunicação integrada com outros serviços da Defesa Civil de Niterói.

Já a Prefeitura Municipal de Niterói informou por meio de nota que a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) informa que está com uma equipe no local e que é realizada a manutenção constante da Iluminação Pública na região. Já a Secretária de Ordem Pública informa que equipes da Seop e Guarda Municipal realizam ações de ordenamento na região. Denúncias podem ser feitas através do número 153.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou também por meio de nota que o 12ºBPM (Niterói) emprega ações ostensivas no bairro Gragoatá e neste perímetro de deslocamento até o Centro de Niterói por meio de roteiros de patrulhamento dinâmico.

O órgão disse ainda que no primeiro trimestre de 2022, houve 239 ocorrências de roubo a transeunte na área de policiamento do 12ºBPM e este é o menor número desde o ano de 2005. A nota informou ainda que também que houve redução de 34,5% nos crimes de roubo a transeunte quando comparados o primeiro trimestre de 2022

A PM ressaltou que é de suma importância que a população colabore realizando denúncias através do Disque Denúncia (21) 2253-1177 – ou, para casos urgentes, faça o acionamento através da Central 190. Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais, pois colaboram com a revisão do planejamento operacional na área onde a mancha criminal é mais acentuada.