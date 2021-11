Alunos da rede municipal de Maricá colhem hortaliças em Guaratiba

Ao todo, 20 crianças participaram da atividade e levaram os itens para alimentação em casa

Alunos da rede municipal de Maricá participaram de uma atividade educativa na Praça de Guaratiba, em Maricá. Cerca de vinte alunos da Escola Municipal JIM Trenzinho da Esperança realizaram a colheita de aproximadamente 300 hortaliças, entre alface roxa e crespa, e puderam levar as hortaliças para alimentação em casa.

A diretora da escola, Shirlene Estrela, disse que as crianças estavam ansiosas pela colheita. “A colheita desperta o interesse na hora de comer”, declarou.

Além de todos os benefícios, profissionais da educação afirmam que a iniciativa também incentiva as crianças a gostarem da natureza, da ação de plantar, de zelar pelas plantas, além da possibilidade de colher e comer os frutos. Ainda segundo os educadores, a colheita serve para trabalhar vários aspectos na formação do aluno, tais como preservação do meio ambiente, cuidado com o que é do outro e o cooperativismo.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Júlio Carolino, explicou que o período de chuvas em outubro contribuiu para acelerar o desenvolvimento das hortaliças.

“Após 45 dias, que é o ciclo da muda da alface, nós estamos aqui colhendo. Os mesmos alunos que nos ajudaram a plantar, nos ajudaram a colher e é uma satisfação enorme”, explicou o secretário.