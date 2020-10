Alunos da rede estadual de ensino serão aprovados de forma automática em 2020

Os alunos da rede estadual de ensino do Rio já estão aprovados automaticamente no ano letivo de 2020, independente das notas apresentadas na retomada das atividades escolares. A decisão foi determinada em resolução assinada pelo secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, publicada hoje, no Diário Oficial.

A medida vale excepcionalmente para o ano letivo deste ano e segundo o texto, em 2021, com o retorno total das aulas presenciais, a Secretaria de Estado de Educação vai fazer um diagnóstico sobre a situação de cada aluno, para estabelecer um parâmetro. Segundo a resolução, a iniciativa será corrigir o déficit nas disciplinas consideradas principais. Na semana passada, Comte e o governador em exercício Cláudio Castro (PSC) anunciaram o retorno das atividades escolares para turmas do 3º ano do Ensino Médio na próxima segunda-feira (dia 19).

O Diário Oficial desta quarta também oficializou a reformulação do atual ano letivo, dando fim à divisão por bimestres. Segundo a resolução, 2020 terá um bloco único, o chamado “Ciclo de Aprendizagem”, que teve início em fevereiro e terminará no dia 22 de dezembro. A resolução também estabelece que as unidades escolares deverão monitorar a participação dos alunos no ensino remoto e ou presencial, com atenção redobrada aos jovens que não frequentaram o início do ano letivo presencial, não tiveram acesso ao ensino remoto e não retornarem às atividades em sala.

De acordo com Comte, as unidades escolares mobilizarão todos os recursos disponíveis na comunidade, na chamada “busca ativa” dos alunos que não apresentaram vínculo com a escola na maior parte do ano.