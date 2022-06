Alunos assistem apresentação sobre o meio ambiente em Rio Bonito

Os alunos da Escola Municipal Rômulo Tude, no Boqueirão, em Rio Bonito, receberam ontem (15), a segunda mostra de projetos com o tema “Meio Ambiente, meu Lar”. A ação que conseguiu reunir também os pais e responsáveis dos estudantes, falou sobre os cuidados com o meio ambiente, a importância da sua preservação

Durante as apresentações dos trabalhos produzidos na unidade escolar, também rolou um bate-papo com pessoas ligadas a pauta ambiental, como: José Cláudio da Silva Vieira (Representante dos pais de alunos), José Balbino (Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA), Alessandra Miranda Soares (Bióloga e Secretária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA), Bruna dos Santos Batista (Responsabilidade Social da empresa Águas do Rio) e Murilo Balbino (Secretário Municipal de Meio Ambiente).

A ação faz parte das atividades programadas para o “mês do meio ambiente”, promovidas a partir do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

Foto: Ação tem objetivo de incentivar os jovens a cuidarem do meio ambiente – Divulgação