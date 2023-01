Aluguel de veículos vai subir até 15% no verão 2023

A projeção toma por base as variáveis que estão afetando o bolso dos turistas que pretendem viajar pelo País.

O aluguel de veículos para viagens domésticas segue em alta em 2023. De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis – ABLA, a demanda deverá ser de até 15% acima da verificada no verão passado. A projeção toma por base as variáveis que estão afetando o bolso dos turistas que pretendem viajar pelo País.



O presidente da ABLA, Marco Aurélio Nazaré, avalia que o turismo doméstico será a tendência do verão de 2023. “Os preços das passagens áreas para o Exterior continuam altos e isso também estimula o uso do carro como meio de transporte para viagens de férias, principalmente as de média e de curta distâncias”, acredita.



Segundo as estatísticas da entidade setorial, o turismo de lazer, somado ao de negócios, já é responsável pela demanda de 48% da frota total das locadoras. Ou seja, 1.373.407 veículos em outubro de 2022. “Trata-se do aluguel de curto prazo, feito em média para uma a duas semanas, e que realmente é mais utilizado nas regiões turísticas”, acrescenta Nazaré.



O perfil dos clientes do setor no verão também inclui os que têm carro próprio, mas que já preferem usar os alugados. “As locadoras disponibilizam veículos novos e seminovos 100% revisados e isso garante mais segurança para pegar a estrada”, compara Nazaré. “Já o carro próprio, normalmente implica em preocupações e em gastos extras com revisões e manutenções corretivas necessárias para viajar.”

Por fim, o presidente da ABLA faz um alerta: “Mesmo com a frota maior, porém diante do aumento da procura no verão, poderá faltar carro alugado para quem deixar para fazer reservas só na última hora”.