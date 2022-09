Aloha Spirit Festival movimenta fim de semana em Niterói

Adrenalina, competitividade e muita emoção. Estes estão sendo os ingredientes em disputa desde sexta-feira (23) para cerca de 1.400 atletas inscritos de 16 estados brasileiros e de países como Argentina e Peru no campeonato Aloha Spirit Festival 2022, maior festival de esportes aquáticos do mundo.

Neste sábado (24), atividades com a participação de atletas amadores e consagrados disputaram natação em águas abertas, Canoa Polinésia, Stand Up Paddle, Paddleboard e Surfski.

O Aloha Spirit conta com pontos para a Copa Brasil de Va’a para OC6, V6 e V3, ranking válido para as provas de longa distância conforme o regulamento da Copa. Já a competição de Stand Up Paddle será válida para o Campeonato Estadual.

O prefeito Axel Grael (PDT) esteve presente no tradicional evento e falou da importância para Niterói.

“Eu sou de uma família de velejadores e sei melhor do que ninguém a grandeza de esportes aquáticos. Meu governo apoia e sempre vai apoiar eventos como este, já que sabemos que as pessoas gostam de assistir as disputas das modalidades e a enseada lotada de pessoas é o que a Prefeitura de Niterói quer. Contem comigo e com todos da Secretaria de Esporte e Lazer do município”, contou Grael.

Para Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer, Niterói vem se consolidando como cidade do esporte.

“Estamos consolidando um dos maiores eventos de esporte aquático do mundo aqui na cidade de Niterói chamado Aloha Spirit Festival. Vale ressaltar que é a primeira edição a ser realizada aqui e que já havia sido acordado bem antes da pandemia. No entanto, receber uma etapa dessa magnitude, mostra o quanto o governo vem apoiando eventos e faz com que a cidade seja cenário esportivo no país”, revelou Gallo.

Opinião semelhante tem João Castro, diretor do Aloha Spirit. “Somos um festival de esportes aquáticos para quem ama o mar. Para muitos somos o primeiro evento escolhido para ser disputado. Para muitos outros, somos o principal”, explicou Castro.

Veja os resultados das disputas neste sábado (24) nas praias de Itaipu e São Francisco:

Categoria: OC6 Amador Master 40 Feminino

1 – HokuVaa

2 – Tropicália Clube

3 – Crispy Koa Vaa – Macaé

Categoria: OC6 Amador Open Feminino

1 – Vaa – Ilha Grande

2 – Fusão Clube

3 – Só Va’ai – Open Fem.

4 – Tribo Hoe Estreante Feminina

5 – Paddleclubbarra

6 – Moai

7 – Olukai Hoe

8 – Equipe B Vaa Ilha Grande

9 – Base Huna

10 – Copa Va’a

11 – Huna Team

Categoria: OC6 Amador Legends 60 Feminino

1 – Mauna Nani

2 – Esquilo Sports Club

3 – Base Hina

Categoria: OC6 Amador Legends 60 Masculino

1 – Guapuruvu A

2 – Mauna Lona

3 – ATR Hoemana Legend

4 – Esquilo

5 – Crispy Koa Vaa – Macaé

Categoria: OC6 Amador Master 50 Feminino

1 – Kanaloario

2 – Crispy Koa Vaa

3 – ATR – Hoe Mana Wahines Super Máster

4 – Hei Hei Vaa Niterói

Categoria: OC6 Amador Master 50 Masculino

1 – Esquilo Sports Club

2 – Soul Vaa Máster 50

3 – Makami Búzios

4 – Riovaa Máster 50

5 – Amauwaa50

6 – Crispy Koa Vaa – Macaé

7 – Kanaloa Rio

Categoria: OC6 Amador Mista Master 40

1 – Soula Vaa

2 – MPS

3 – Base Huna

4 – Copa Vaa

5 – Mista Barra Vaa B

6 – Moai Va’a 40 Mista

7 – Base Huna

8 – Vela Jovem Macaé

9 – Kanaloa Rio

10 – Marra Vaa

11 – Crispy Koa

12 – ATR – Hoe Mana Mista B

13 – ATR – Hoe Mana Mista A

Categoria: OC6 Amador Mista Open

1 – Ilha Grande

2 – Arariboia

3 – Tropicalia

4 – Arariboia Va’a

5 – Copa Vaa

6 – Maikai Hoa

7 – Canoa Paraty

8 – Aloha Spirit Team

9 – Paddleclubbarra

10 – Tribo Hoe Mista

11 – Kahu Paddle Club

12 – Free Vaa Ilha Grande/Vaa Life

Categoria: OC6 Junior

1 – Instituto Vaa Para o Mar

2 – Aldeia Vaa

3 – Bra Va’a Guanabara

Rio Vaa Juniores

Categoria: V3 AMADOR OPEN FEMININO

1 – Moai

2 – Free Vaa Ilha Grande/Vaa Life

3 – Equipe Lilo Vaa Ilha Grande

Categoria: V3 AMADOR OPEN MASCULINO

1 – Free Vaa Ilha Grande/Vaa Life

2 – Tribo Hoe Estreante V3

3 – Point Kaveli