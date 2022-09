Aloha Spirit Festival chega ao fim e é sucesso em Niterói

Foram três dias intensos de competições e de um colorido especial neste fim de semana. As enseadas das praias de São Francisco e Itaipu, em Niterói, ajudaram a consagrar o município como Capital da Vela, em mais uma etapa do campeonato Aloha Spirit Festival 2022, considerado o maior festival de esportes aquáticos do mundo.

De acordo com a organização do evento, neste domingo (25) houve provas de natação em águas abertas, canoa polinésia, stand up paddle, paddleboard e surfski, onde participaram cerca de 1.800 atletas de 16 estados brasileiros e de países como Argentina e Peru. Em três dias de competições nas arenas, mais de 4.500 atletas lutaram pelos primeiros lugares nos pódios.

O evento proporcionou imagens lindas das competições (Fotos: Rodrigo Capote)

O Aloha Spirit Festival 2022 é uma realização da Associação Magna de Desportes, produção da Ecooutdoor Sports Business, que conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e o evento contará pontos para a Copa Brasil de Va’a para OC6, V6 e V3, ranking válido para as provas de longa distância conforme o regulamento da Copa. Já a competição de Stand Up Paddle será válida para o campeonato estadual.

“Somos um festival de esportes aquáticos para quem ama o mar. Para muitos somos o primeiro evento escolhido para ser disputado. Para muitos outros, somos o principal”, explicou o diretor do Aloha Spirit, João Castro, ressaltoando a importância do festival na cidade de Niterói.

As provas de natação em mar aberto foram realizadas na Arena Itaipu, na Praia de Itaipu, na Região Oceânica. As demais provas e atividades paralelas, como yoga, shows, clínicas e palestras estão acontecendo na Arena Geral, na Praia de São Francisco.

O Aloha Spirit Festival 2022 começou na sexta-feira (23) com uma sessão de cinema ao ar livre em São Francisco. As atividades prosseguiram até a noite com a entrega de kits de competição, troca de lixo eletrônico por brindes, oficinas educativas, aula gratuita de dança polinésia, show musical e um congresso técnico de canoa polinésia. Na sexta-feira, em Itaipu, aconteceu o projeto Vou de Canoa, com educação ambiental e vivência com a canoa polinésia.

As atividades começaram cedo nas duas arenas. Em São Francisco, houve provas de canoa master e amador; yoga aberta ao público; competições de stand up paddle; paddleboard e surfski. O dia terminou com a Festa Aloha Spirit. Em Itaipu, aconteceram as provas de natação em águas abertas em várias categorias.

Neste domingo (25), último dia do evento, a programação incluiu novas provas de natação em águas abertas em Itaipu. Em São Francisco, ocorrem novas provas de canoa polinésia e stand up paddle, além de sessões de yoga abertas ao público.

Enquanto os atletas se aventuram no mar, diversas atividades acontecem em paralelo na areia: descarte de lixo eletrônico, exposição do Projeto Aruanã que faz o monitoramento de tartarugas marinhas na Baía de Guanabara e adjacências. Consulte a programação detalhada no www.alohaspirit.com.br

Provas incluíram deficientes visuais e mulheres em tratamento de câncer.

Resultado de sábado (24):

Categoria: OC6 Amador Master 40 Feminino

1 – HokuVaa

2 – Tropicália Clube

3 – Crispy Koa Vaa – Macaé

Categoria: OC6 Amador Open Feminino

1 – Vaa – Ilha Grande

2 – Fusão Clube

3 – Só Va’ai – Open Fem.

4 – Tribo Hoe Estreante Feminina

5 – Paddleclubbarra

6 – Moai

7 – Olukai Hoe

8 – Equipe B Vaa Ilha Grande

9 – Base Huna

10 – Copa Va’a

11 – Huna Team

Categoria: OC6 Amador Legends 60 Feminino

1 – Mauna Nani

2 – Esquilo Sports Club

3 – Base Hina

Categoria: OC6 Amador Legends 60 Masculino

1 – Guapuruvu A

2 – Mauna Lona

3 – ATR Hoemana Legend

4 – Esquilo

5 – Crispy Koa Vaa – Macaé

Categoria: OC6 Amador Master 50 Feminino

1 – Kanaloario

2 – Crispy Koa Vaa

3 – ATR – Hoe Mana Wahines Super Máster

4 – Hei Hei Vaa Niterói

Categoria: OC6 Amador Master 50 Masculino

1 – Esquilo Sports Club

2 – Soul Vaa Máster 50

3 – Makami Búzios

4 – Riovaa Máster 50

5 – Amauwaa50

6 – Crispy Koa Vaa – Macaé

7 – Kanaloa Rio

Categoria: OC6 Amador Mista Master 40

1 – Soula Vaa

2 – MPS

3 – Base Huna

4 – Copa Vaa

Categoria: OC6 Amador Mista Open

1 – Ilha Grande

2 – Arariboia

3 – Tropicalia

Categoria: OC6 Junior

1 – Instituto Vaa Para o Mar

2 – Aldeia Vaa

3 – Bra Va’a Guanabara

Rio Vaa Juniores

Categoria: V3 Amador Open Feminino

1 – Moai

2 – Free Vaa Ilha Grande/Vaa Lifet

3 – Equipe Lilo Vaa Ilha Grande

Categoria: V3 Amador Open Masculino

1 – Free Vaa Ilha Grande/Vaa Life

2 – Tribo Hoe Estreante V3

3 – Point Kaveli