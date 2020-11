Allan Lyra (PTC), votou confiante em ir ao segundo turno

O candidato a prefeito de Niterói pelo PTC, Allan Lyra, votou pela manhã acompanhado da esposa e filho, no Centro comunitário da paroquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Santa Rosa. Allan disse após votar que : “Estou muito confiante que vamos para o segundo turno, apesar das inúmeras denúncias que tenho recebido sobre boca de urna dos outros candidatos. Isso é lamentável para a democracia!”. Allan tem o apoio do Deputado Federal Carlos Jordy e do filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro.