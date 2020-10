Allan Lyra (PTC), candidato a prefeito de Niterói, vistoria lagoas de Piratininga e Itaipu

Allan Lyra (PTC), candidato a prefeito de Niterói, iniciou a agenda de quarta-feira (14) com panfletagem, na estação das barcas, em frente à Praça Arariboia. Dali, seguiu para a região das lagoas de Piratininga e de Itaipu, acompanhado pelo candidato a vereador Marcos Damásio. O prefeitável conferiu de perto a situação recorrente do esgoto despejado no sistema lagunar.

No final da tarde, o candidato bolsonarista retornou à estação das barcas, para nova panfletagem. E encerrou os compromissos em reunião privada com apoiadores à noite.