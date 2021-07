Alimentação divertida é novidade no setor de pediatria em hospital de Maricá

Com o objetivo de tornar a hora das refeições da criançada mais divertidas, o setor de nutrição do Hospital Municipal Conde Modesto Leal criou o projeto “Alimentação divertida”. O projeto foi implantado na Pediatria em abril deste ano e acontece pelo menos uma vez por semana, durante o almoço ou o lanche da tarde, de acordo com as restrições e dietas dos pacientes.

Para a secretária de Saúde de Maricá, Solange Oliveira, esse acolhimento aos pequenos faz toda a diferença na internação, inclusive para a tranquilidade dos próprios acompanhantes.

“Ver a criança doente é difícil para o adulto, que se sente impotente. Por isso, toda ação que deixa essa criança bem-humorada reflete também na tranquilidade do responsável e volta para a criança. Com certeza sua melhora clínica está associada a esses momentos de prazer ao se alimentar!”, destaca a secretária.

O cardápio é produzido na unidade, dos molhos às carnes. A coordenadora de Nutrição do Conde, Domênica Panno, comentou sobre a iniciativa, que está surpreendendo as crianças e as famílias.

“Convencer a criança a se alimentar corretamente nem sempre é tarefa fácil, principalmente quando estão adoentados. O objetivo das preparações divertidas é estimular a aceitação da criança, fazendo com que o momento das refeições se torne mais agradável. Esse projeto é uma iniciativa das equipes que participam de todo o processo de preparação da alimentação na unidade. Todos empenhados com carinho”, destacou a nutricionista.

Thalita Orlando Cordeiro, mãe da Emilly Vitória, de 6 anos, que esteve internada no hospital, elogiou a iniciativa.

“Achei criativo porque ajuda a distrair a criança, é muito legal. Essa é uma estratégia para a gente usar em casa também. Ela adorou o macarrão com carinha e lacinho”, relatou Thalita.