Aliada de Rabicó, ‘Rainha do Trem Bala’ é presa almoçando em São Gonçalo

Almoço indigesto para uma das criminosas mais procuradas de São Gonçalo. Policiais Civis prenderam, na tarde de ontem (2), “Rainha do Trem Bala”, apontada como liderança do tráfico de drogas em São Gonçalo e Itaboraí. No momento da captura, ela estava almoçando na casa de familiares, em São Gonçalo.

A ação foi coordenada por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do Rio de Janeiro. De acordo com a especializada, os agentes conseguiram descobrir que a acusada estava em um endereço no bairro do Colubandê, onde teria ido visitar o filho. Os policiais foram ao local e deram voz de prisão.

A Polícia Civil apurou que a presa é uma das lideranças da organização criminosa que comanda o tráfico de drogas nos bairros da Almerinda, Jockey e Zé Garoto, todos em São Gonçalo, além da Comunidade da Reta Velha, em Itaboraí. A acusada já havia sido presa em 2014, tendo ficado detida até 2016, quando foi presa novamente quatro meses após deixar a prisão, onde ficou até o ano de 2017.

A investigação também aponta que “Rainha do Trem Bala” tem ligações com o traficante Rabicó, e é uma das pessoas de confiança do líder do tráfico no Complexo do Salgueiro. Além de ter sido presa pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, ela ainda é investigada como autora de homicídios em três inquéritos que tramitam da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

Contra ela, foi cumprido mandado de prisão preventiva. Após as formalidades relativas ao cumprimento do mandado, a presa será encaminhada à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), onde ficará à disposição da Justiça.