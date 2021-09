ALGUNS PROBLEMAS DO ESPORTE DA GLOBO SÃO COMPREENSÍVEIS, OUTROS NÃO

Aqui, em mais de uma oportunidade, já se falou dos problemas que um pessoal do esporte da Globo, especialmente do Spor-TV, vem enfrentando nas escalas de transmissão. Alguns continuam completamente esquecidos, enquanto outros só de vez em quando são lembrados, nem sempre para ocasiões mais importantes. Daí a insatisfação e as

críticas, cada vez maiores, a este comportamento e ao procedimento das chefias, embora por trás de tudo também

exista um problema operacional: com todos os jogos em “off tube”, muitos que seriam São Paulo, acabam indo

pro Rio, onde a estrutura de off é muito maior. São dois pontos de transmissão de uma praça contra seis da

outra, daí tantos jogos de paulistas sendo feitos por equipes do Rio. De certa forma, isso explica. Mas não justifica.

Não é possível que uma TV, com tantos talentos, continue oferecendo sempre as melhores oportunidades a apenas alguns poucos.

GEOGRAFIA



Nos principais telejornais americanos ou europeus, sobram cabeças brancas em suas apresentações ou nas redações.

Muitos até são impedidos de se aposentar, enquanto aqui há um visível preconceito com quem é mais experiente.



TANTO ASSIM QUE



Alguns, por medo ou porque acham melhor, até mais bonito sei lá, recorrem aos derivados do Tablete Santo Antonio.

A seu jeito tentam esconder as marcas do tempo.

PARÊNTESES



Assim como é bom verificar as exceções. Record e Globo têm no comando de seus principais telejornais, dois profissionais que ostentam orgulhosamente os seus grisalhos: Celso Freitas e William Bonner.



NÃO TEM COMO



A troca de informações, o próprio convívio com aqueles mais escolados, sempre será importante para formar grandes

profissionais. Isso em todos os setores. Dentro da televisão, como fora dela.



FOI MAL



Não terminou nada bem o desligamento de Evaristo Costa da CNN Brasil. Precisava? Sem tomar partido de ninguém, tudo podia ter acontecido de uma forma mais conveniente. Quando não acontece, acaba desta forma. Ataques dos dois lados.



PANTANAL



Alguns atores da primeira fase da novela “Pantanal”, entre eles Letícia Salles, a Filó, gravarão suas primeiras cenas

neste fim de semana no Mato Grosso do Sul. Direção de Rogério Gomes.

BARRADO DO BAILE



No último “Programa de Todos os Programas”, Ronnie Von foi o entrevistado. Como alguém como ele, com a estampa e história que tem, inteligente, artista completo, que fala tão bem sobre diferentes assuntos, está longe da TV? Das mil conversas até agora, nenhuma foi fechada. Complicado entender. Quem perde é a televisão.

A PROPÓSITO



Se tudo continuar como agora, a Globo já tem decidido que “Império” será a última a encerrar a exibição de reprises.

Daqui em diante, em todos os horários, apenas trabalhos inéditos.



UM SÓ



Fausto Silva fará programas de segunda a sexta na Band, com formatos diferentes para todas as noites. O cenário, no entanto, será um só e está sendo pensado para atender a todos. Equipe trabalhando.

RETA FINAL



Em cenas de “Império”, na Globo, a partir de segunda-feira, a vida da Cora (Marjorie Estiano – foto) começa a mudar.

Desmascarada por Reginaldo (Flávio Galvão) e Jurema (Elizângela), que em um vídeo mostram seu envolvimento na morte de Fernando (Erom Cordeiro), ela passa a faxinar a casa do casal.

BATE-REBATE

 Diego Hypolito, Mariana Rios e Robson Nunes estreia neste domingo no “Show dos Famosos” do “Domingão”.



 A mãe de Alexandre Borges, dona Rosa Linda, que foi lembrada por ele no “The Masked Singer Brasil” terça-feira, morreu na quinta. Tinha Alzheimer.



O filme “Garota da Moto”, com Maria Casadevall, estreia na próxima semana…



 … Roberto Birindelli e Duda Nagle também estão no elenco.



Aos sábados e domingos, apresentações online do espetáculo “Mulheres Nascidas de um Nome”, texto de Claudio Hochman e realização de Michelle Raja Gebara…



 … Tem a participação de atrizes de 12 países e legendagem em espanhol.



 Thiago Martins, de tantos trabalhos na Globo, acertou com a Netflix para um filme.



Na Globo, “Nos Tempos do Imperador” é motivo de preocupação…



… Audiência em baixa e uma novela que ainda não deslanchou. Pior é que, nesta altura, não há muito que fazer.

C´ EST FINI

Como já era esperado, a nova edição de “A Fazenda” começa a mexer com os números do fim de noite. Em

muitos momentos, como na quarta-feira, chegou a alcançar a liderança. E está tudo ainda no começo. Ficamos assim. Mas terça-feira tem mais. Tchau!