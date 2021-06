Algumas escolas municipais reabrem para aulas presenciais em Niterói

Cinco escolas da rede municipal de ensino de Niterói retomaram as aulas presenciais na segunda-feira (07), dando prosseguimento ao processo de implementação do ensino híbrido planejado pela Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação. Todas as escolas foram sanitizadas e adequadas ao retorno com as demarcações de espaçamento, além de estarem equipadas com materiais de segurança de uso individual e coletivo. Até o momento, 20 escolas da rede municipal já retornaram ao ensino presencial em Niterói.

As unidades de ensino que retornaram nesta semana foram: Escola Municipal (E. M.) Julia Cortines (1° e 5º anos), em Icaraí; E.M. Antinéia Silveira Miranda (9° ano), no Caramujo; E. M. Sítio do Ipê (1º e 5º anos), em Pendotiba; Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes (GREI 5), em Santa Rosa, e UMEI Vale Feliz (3º ano), no Engenho do Mato. Seguindo o cronograma, na próxima segunda-feira (14), as escolas E. M. Profº Paulo de Almeida Campos (1º e 5º anos), em Icaraí, e UMEI Maria Vitória Ayres Neves (GREI 5), no Centro, também recomeçam com as aulas presenciais, além de mais uma turma na UMEI Vale Feliz (1º ano), no Engenho do Mato

A reabertura segue as regras estabelecidas no Plano de Retomada das Aulas, que prevê o distanciamento social, uso de máscara de proteção obrigatória, além de revezamento entre os estudantes. O retorno acontece de acordo com as especificidades de cada unidade seguindo o plano local elaborado pelas escolas. As aulas presenciais têm duração reduzida, de três horas diárias, com no máximo 50% de ocupação dentro de sala. No Ensino Fundamental 1, as aulas presenciais ocorrem em revezamento semanal, separados em grupos. Já na Educação Infantil, as crianças podem ir para a escola todos os dias. No caso das unidades com tempo integral, os alunos são divididos em grupos nos turnos da manhã ou da tarde.