Alfredo Sirkis ganha fotolivro escrito pela ex-companheira Ana Borelli

Sub: Livro será lançado no mesmo dia em que o jornalista faria aniversário

A história do ambientalista, jornalista, escritor e político Alfredo Sirkis vai ser contada em um fotolivro pela sua companheira de quase 30 anos, a editora Ana Borelli. “Alfredo Sirkis — Para você saber de mim” está previsto para ser lançado no dia 8 de dezembro na Livraria Travessa.

O livro narra uma história que poderia ter saído de um filme, sob o recorte íntimo e cuidadoso da Ana Borelli. O jornalista morreu aos 69 anos, em 2020, em um acidente de carro no Arco Metropolitano (BR-493), na Baixada Fluminense.

A vida de Sirkis pode ser definida pelas palavras luta e perseverança. No final dos anos 1960, o então jovem carioca pegou em armas para resistir à ditadura militar e ingressou na Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), comandada pelo ex-capitão Carlos Lamarca. Após o cerco do regime apertar, ele saiu para o exílio, onde atuou como jornalista no diário francês “Libération”, em cuja redação conheceu Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre, que dirigia o jornal.

Em 1973, quando Salvador Allende sofreu o golpe que daria início ao sangrento governo ditatorial de do general Augusto Pinochet, ele era correspondente no Chile. Mais uma vez, Sirkis precisou fugir.

Depois de um ano em Buenos Aires, ele para Portugal e só voltou ao Brasil no final 1979, após a Lei de Anistia. Permaneceu até o fim da vida, 41 anos mais tarde.

Além de ter sido um dos fundadores do Partido Verde brasileiro, ele atuou como roteirista, político, ativista ambiental e escritor, tendo recebido o prêmio Jabuti pelo romance “Os carbonários” (1980), no qual relembrava seus dias como guerrilheiro na clandestinidade.

Ana Borelli e Alfredo Sirkis

É essa rica trajetória que “Alfredo Sirkis — Para você saber de mim” reconta, com imagens raras de acervos e de arquivo de família, em um retrato construído a partir do processo de luto de Borelli, que transforma a obra na despedida que não pode dar ao marido. O fotolivro será lançado na data de aniversário de Sirkis, 8 de dezembro.

Sirkis também era ambientalista

NITERÓI HOMENAGEIA SIRKIS

Na Região Oceânica, o novo Parque Orla Piratininga recebeu o nome de Alfredo Sirkis (POP), em homenagem ao jornalista. O parque é o maior projeto hoje no Brasil utilizando técnicas de Soluções baseadas na Natureza (SBN). Ele ganhou um prêmio internacional, o LATAM Smart City Awards 2022 na categoria “Prêmio Desenvolvimento Urbano Sustentável e Mobilidade”. Também foi destaque no Fórum Latino-Americano de BiodiverCidades, ano passado.