Alexandre Santini vai continuar trabalho do antecessor da cultura de Niterói

Alexandre de Souza Santini Rodrigues é o nome escolhido para assumir como o novo secretário de Cultura de Niterói. Ele entra no lugar do Leonardo Giordano (PCdoB), que voltou a assumir a cadeira como vereador na Câmara dos Vereadores de Niterói. Santinni trabalhava como Subsecretario das culturas junto com Giordano e promete continuar o trabalho do amigo ‘na mesma linha’.

“Vou dar continuidade ao trabalho do Leonardo. Investir na cultura, continuar e avançar. Nesse momento em que a cidade está voltando a se encontrar, a cultura tem papel muito importante. Vou dar continuidade aos editais de fomento para a cultura que é uma marca da gestão, democrática e participativa. Estou muito feliz!”, comemorou.

De acordo com a pasta, Alexandre é gestor cultural, comunicador e escritor. Formado em Teoria do Teatro pela UNIRIO e Mestre em Cultura e Territorialidades pela UFF. Foi Diretor de Cidadania e Diversidade Cultural no Ministério da Cultura (2015/2016) e Diretor do Teatro Popular Oscar Niemeyer (2017/2021). Autor do livro “Cultura Viva Comunitária: Políticas Culturais no Brasil e na América Latina”. É Fundador e docente da Escola de Políticas Culturais e contribuiu ativamente na formulação das Leis Cultura Viva e Aldir Blanc1 e 2. Professor convidado em programas de pós-graduação da FLACSO/ Argentina e Universidade Andina Simón Bolívar (Equador). Participou como palestrante, conferencista e artista em encontros, seminários e congressos na Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai, Peru, Equador, Colômbia, México, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Portugal, França, Holanda e Reino Unido.



Com o retorno do Leonardo Giordano para a Câmara, a vereadora Walkiria Nictheroy (PCdoB), vereadora suplente do parlamentar, também deixa a cadeira na Casa Legislativa. Leonardo Giordano vai tentar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ou seja, de acordo com a legislação eleitoral, o candidato está se licenciando do cargo público no executivo, para assim, poder pleitear a vaga de deputado estadual.