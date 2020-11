Com 94,12% das urnas apuradas em Armação dos Búzios, Alexandre Martins (Republicanos) lidera a corrida eleitoral para a prefeitura com 43,34% dos votos. O segundo colocado é Leandro Alex (PDT), com 37,07%.

Martins está com 8.921 votos, enquanto Leandro tem 7.630. Em terceiro está João Carrilho, com 2.180 votos (10,59%). O quarto colocado é Tolentino Reis, com 791 votos (3,84%).

Alexandre Martins lidera em Búzios