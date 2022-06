Alexandre de Moraes assume o TSE em agosto

O Ministro Alexandre de Moraes foi eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (14), e assume em agosto, quando irá conduzir os trabalhos durantes as eleições. Atual presidente, o Ministro Edson Fachin termina o mandato limite de quatro anos como integrante do tribunal, daqui a dois meses.

De acordo com as regras do TSE, o vice-presidente assume o comando da Corte, depois que termina o mandato do ministro presidente. São sete ministros que compõe o plenário do TSE, sendo três indicados pelo STF.

Durante a sessão, Fachin destacou que a eleição do novo presidente da Corte, a ““Justiça Eleitoral renova, uma vez mais, o seu pacto indissolúvel com a democracia e com a missão de realizar eleições seguras em todo o território nacional”, disse.

O Ministro Alexandre de Moraes também discursou, e ressaltou a importância de que as eleições sejam realizadas com normalidade.

“Nossos eleitores e nossas eleitoras merecem esperança. Esperança nas propostas e projetos sérios de todos os candidatos. Nossas eleitoras e eleitores não merecem a proliferação de discursos de ódio, de notícias fraudulentas e da criminosa tentativa de cooptação, por coação e medo, de seus votos por verdadeiras milícias digitais”, disse Moraes.

Moraes, assim como Fachin, é um dos principais alvos no Supremo Tribunal Federal das críticas e ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O candidato à reeleição vem lançando dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro, mas sem apresentar qualquer prova de supostas fragilidades, enquanto acusa os ministros de agirem politicamente.