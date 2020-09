Alex Bousquet deixa secretaria de Saúde do Rio

O secretário Estadual de Saúde do Rio, Alex Bousquet, entregou o cargo nesta quinta-feira (17) ao governador em exercício, Cláudio Castro, após três meses à frente da pasta. Bousquet vai continuar respondendo às demandas na área da Saúde até que um novo secretário seja nomeado. Bousquet, que é coronel médico da ativa do Corpo de Bombeiros, voltará à corporação. Ele alegou motivos pessoais ao pedir o afastamento. O governador em exercício, Cláudio Castro, agradeceu o empenho e a dedicação do auxiliar.

Busquet assumiu o cargo em 22 de junho último, após o então secretário Fernando Ferry, pedir exoneração do cargo. Em três meses no cargo, Ferry enviou um vídeo de despedida. “Eu tentei, mas não consegui resolver os problemas de saúde do estado”.

Cláudio Castro assumiu o governo em 28 de agosto, com o afastamento por seis meses do governador Wilson Witzel, de forma monocrática pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, depois confirmada pelo plenário do STJ, por 14 votos a 1, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Castro já fez várias trocas de secretários na atual administração.

Na última terça-feira, fez quatro substituições no comando das secretarias estaduais. Na Polícia Civil, que estava sob o comando do delegado Flávio Brito, assumiu Allan Turnowski. Na Procuradoria-Geral do Estado, Bruno Dubeux substituiu Reinaldo Silveira. A Controladoria-Geral do Estado, antes liderada por Hormindo Bicudo Neto, será comandada por Francisco Ricardo Soares. O delegado federal Marcelo Bertolucci assumiu o Gabinete de Segurança Institucional, que até então era chefiado pelo contra-almirante José Luiz Corrêa.

“Agradeço e desejo sorte aos profissionais que estiveram conosco ao longo deste tempo trabalhando em prol do Governo do Estado. Aproveito para dar as boas-vindas aos que chegam para nos apoiarem nesta missão de trabalhar pela recuperação do Rio”, disse o governador em exercício.

Anteontem, Cláudio Castro realizou mais duas mudanças no comando de secretarias estaduais. A pasta de Ciência e Tecnologia será liderada pela professora universitária Maria Isabel de Castro de Souza. Já o engenheiro Uruan Cintra de Andrade assume a Secretaria de Cidades. Ele também responderá interinamente pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.