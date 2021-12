Alessandro Molon confirma pré-candidatura ao Senado

Nesta segunda-feira (20), o deputado Alessandro Molon (PSB – RJ), visitou a sede do jornal A TRIBUNA, onde foi recebido pelos diretores Jourdan Amóra, Luís Amóra, e Gustavo Amóra, como também pelos editores seniores André Freitas e Luiz Antonio Mello.

Em conversa, na redação do jornal, Molon disse que sua pré-candidatura ao Senado pelo estado do Rio foi aclamada pelo partido, em reunião realizada no último sábado (20), mesma data em que jantou com Geraldo Alckmin e o ex-presidente Luiz Ignácio da Silva, em São Paulo.

O parlamente disse que a esquerda vem se unindo no estado do Rio para se transformar na melhor e mais saudável alternativa para os eleitores.

Sobre os discursos de ameaça de golpe de estado do presidente Jair Bolsonaro, Alessandro Molon considera que, em 7 de setembro, o capitão recuou, mas ainda vê risco caso ele perca a eleição.