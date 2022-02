Alerta para mais chuva hoje em Petrópolis e todo RJ

Até a atualização desta quinta-feira (17), Petrópolis acumulou cerca de 565,4mm neste mês de fevereiro, segundo dados da estação de São Sebastião, do Cemaden. Isso representa quase o triplo da média de chuva do mês.

Nesta quinta (17), o risco de chuva mais volumosa está previsto para a Região Serrana do Rio, Macaé e o Noroeste do estado. Mesmo assim, também chove forte nas demais áreas, inclusive no Grande Rio.

Na sexta-feira (18), a chuva será intensa novamente por praticamente todo estado. Entre o Vale do Paraíba, até o Noroeste, incluindo a Região dos Lagos e de Macaé, a situação ainda é de alerta. Apenas o Grande Rio e a Costa Verde que não devem ter chuva muito volumosa, mesmo assim, pode chover com moderada a forte intensidade em alguns momentos.

Os volumes acumulados, até o próximo domingo, ficam em torno de 80 a150mm em alguns pontos. O pior desta chuva fica entre a tarde desta quinta e a sexta-feira.

Com o solo já saturado, a Climatempo alerta para o risco de formação de novos pontos de alagamento, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos de terra.