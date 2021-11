Alerj vota incorporação da Uezo à Uerj

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota em discussão única, nesta quarta-feira (3), a incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A medida é prevista no projeto de lei 5.071/21, apresentado pelo Governo do Estado (mensagem 31/21), e sairá de pauta caso receba emendas.

Criada em 2009 e ocupando precariamente salas de um colégio público (o Instituto de Educação Sarah Kubitschek, em Campo Grande), a Uezo tem atualmente cerca de dois mil alunos, matriculados em 10 cursos de graduação e três de pós-graduação, distribuídos em cinco áreas: Biologia, Computação, Farmácia, Engenharias e Tecnologia em Construção Naval. O corpo docente é formado por 103 profissionais, todos com doutorado. A instituição também dispõe de 25 técnicos em laboratório, mas não conta com pessoal administrativo efetivo.

Durante evento na UERJ, o presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT) contou que foi convencido a apoiar a medida pela reitora da instituição, Luanda de Moraes, que comemorou a apresentação do projeto. “Essa fusão representa a conclusão de um projeto de implantação de uma universidade pública na Zona Oeste e significa um tratamento mais igualitário para a população local, em relação às demais regiões atendidas pelo ensino público superior. Representa, ainda, a consolidação de uma política de inclusão numa das regiões de menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Estado”, disse a reitora.