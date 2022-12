Alerj realiza audiência pública sobre Barcas

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizará, nesta sexta-feira (16), uma audiência pública para discutir os impasses no sistema de transporte por barcas. Recentemente, a concessionária CCR entrou em acordo com o Governo do Estado para permanecer à frente do serviço por mais um ano.

O encontro, organizado pela Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário da Alerj, está marcado para acontecer às 14h. Irão participar, além de deputados, representantes da sociedade civil. A Associação de Moradores de Paquetá (Morena) confirmou presença. Guto Pires, diretor-geral, comentou sobre o impasse.

“São irrecuperáveis as perdas econômicas, do setor turístico, principal atividade da Ilha, e outras, nos últimos três anos. Então, a população de Paquetá pede que devolvam o horário que nos foi tirado desde o início da pandemia”, afirmou.

MPRJ não recomenda acordo entre Estado e CCR

É importante ressaltar que o transporte aquaviário é a única ligação que os moradores de Paquetá possuem com o continente. A associação organizou uma caravana de moradores para acompanhar a audiência pública. Segundo a Morena, pelo menos 40 paquetaenses irão comparecer.

Ao longo dos últimos anos, a concessionária CCR declarou não ter o interesse em prosseguir na operação do serviço. Um ultimato foi dado pela empresa, que anunciou o fim das operações em 12 de fevereiro de 2023, com o fim do contrato de concessão. A situação foi revertida após a empresa e o Governo do Estado firmarem um acordo de R$ 600 milhões em favor da empresa, referentes a “desequilíbrio contratual”.

Dessa forma, a CCR permanecerá pelo menos até fevereiro de 2024, enquanto o Estado prepara a nova modelagem da licitação do sistema aquaviário. Entretanto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) afirmou que que não recomenda o acordo. Para ser validado, o acordo entre CCR e governo estadual precisa ser aprovado pelo MPRJ e homologado pelo Poder Judiciário.