Alerj pede auditoria em compra de blindados da PM

A aquisição de novos veículos blindados pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) está na mira da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Nessa quinta-feira (19), a Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais solicitou que fosse realizada auditoria no processo licitatório, vencido pela empresa Combat Armor do Brasil.

Em reunião extraordinária, os deputados membros da comissão decidiram encaminhar ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), solicitando que o órgão fizesse a auditoria. O encaminhamento foi realizado após série de reportagens publicadas por A TRIBUNA relacionadas ao assunto. Presidente da comissão, o deputado Luiz Paulo (Cidadania) afirmou haver indícios de irregularidade.

“Aprovado pela Comissão de Tributação a propositura de auditoria será encaminhado por ofício ao TCE para verificar questões de legalidade e modicidade dos preços”, explicou Luiz Paulo. Procurado e questionado sobre qual o prazo para a realização da auditoria, o TCE não havia respondido, até a publicação deste texto. Assim que o fizer, esta reportagem será atualizada.

Caso pode ir à Justiça

Uma das concorrentes derrotadas no processo licitatório, a Transrio pode levar o caso à esfera judicial. De acordo com fontes ligadas à empresa, um processo deve ser aberto, questionando o resultado do pregão. A Transrio chegou a entrar com pedido de impugnação da licitação, sem sucesso, no qual questionava os prazos impostos para a entrega do primeiro veículo blindado.

“Portanto, salta aos olhos e causa espécie que o edital em apreço requeira a entrega dos 10 (dez) primeiros veículos em apenas 60 (sessenta) dias o que, obviamente, indica que há algum fornecedor com o veículo pronto”, afirma trecho do pedido de impugnação feito pela Transrio. Procurada e questionada sobre o assunto, a empresa informou que não se manifestaria de forma oficial.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou que conduz seus processos de forma transparente e dentro das premissas legais e legislativas vigentes. A corporação também disse que colabora com esclarecimentos diante de eventuais reivindicações de outros poderes públicos. Desde a publicação da primeira reportagem, A TRIBUNA tenta contato com a Combat Armor do Brasil, Até o momento, a vencedora do processo licitatório não se manifestou.