Alerj: Jair Bittencourt sai da disputa à Presidência

O deputado estadual Jair Bittencourt (PL) deixou a disputa para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A eleição terá chapa única, tendo apenas o deputado Rodrigo Bacellar (PL) como concorrente.

A retirada de Bittencourt da disputa aconteceu após uma conversa entre ele e Bacellar. Na reunião, ficou acordado que Bittencourt teria maior espaço no Governo Estadual, além do compromisso de uma distribuição equânime de cargos na chefia no Legislativo.

Também pesou contra Bittencourt o fato de ele ter recebido apoio público do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), o que atrapalhou sua aproximação com partidos alinhados à esquerda. O presidente estadual do PT, Washington Quaquá, orientou que a bancada petista votasse em Bacellar.

Caso Jair Bittencourt se mantivesse na disputa, os deputados que manifestaram apoio a ele o dariam quatro votos a mais do que Rodrigo Bacellar. Caso a eleição terminasse empatada, Bittencourt manteria a vantagem, por ser mais velho. Ele tem 51 anos de idade enquanto Bacellar tem 42.