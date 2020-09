Alerj escolhe os cinco deputados que formarão o Tribunal Misto do impeachment de Witzel

Está formado o Tribunal Misto que irá julgar o pedido de impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC). A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) escolheu nesta terça-feira (29) os cinco parlamentares que vão decidir, juntamente com cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), o destino do ex-juiz federal.

Os deputados estaduais votados na sessão desta terça são Waldeck Carneiro (PT), Dani Monteiro (PSOL), Chico Machado (PSD), Anderson Moraes (PSL) e Alexandre Freitas (Novo).

Foram nove candidaturas para ocupar as cinco vagas do Tribunal Misto destinadas aos deputados estaduais. Além dos escolhidos, também se candidataram Carlos Macedo (Republicanos), Alana Passos (PSL), Felippe Poubel (PSL), Anderson Moraes (PSL) e Renan Ferreirinha (PSB).

Agora com os 10 integrantes escolhidos (cinco deputados e cinco desembargadores), o Tribunal Misto decidirá se a denúncia contra Wilson Witzel será acolhida. Para o governador afastado perder o cargo, é necessário maioria simples do Tribunal, ou seja, 6 votos a favor do prosseguimento do processo.