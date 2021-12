Alerj e câmaras de Niterói e SG deliberam sobre orçamentos

As áreas da saúde e educação foram as mais priorizadas pelas emendas apresentadas pelos vereadores de Niterói ao Plano Plurianual (PPA), que abrange o período 2022-2025. A informação é do presidente da Comissão de Orçamento da Câmara de Niterói, vereador Fabiano Gonçalves (Cidadania), em entrevista ao jornal A TRIBUNA. A votação está prevista para acontecer amanhã (15), no Plenário da Câmara Municipal.

“Foram emendas na área da saúde e na parte de educação. Em volume, foram duas emendas que eu mandei. A dragagem do Canal de São Lourenço e a desapropriação do Hospital Oceânico. Ele é alugado e tem a questão das benfeitorias feitas pelo poder público municipal, além da importância histórica para a cidade. Logicamente houve programas sociais na área ambiental e proteção animal”, explicou Fabiano Gonçalves.

Ainda de acordo com Fabiano, a bancada do Partido Socialismo e Liberdade (PSol) foi a que mais apresentou emendas, com 175 ao todo. O presidente da comissão explicou que três delas foram rejeitadas porque não tinham valor. As 175 estantes serão votadas em plenário. A maior parte das propostas foi em relação ao programa Niterói mais Seguro que, segundo Fabiano, embora tenha sido reduzido, continua existindo.

“Quem mais protocolou emendas foi a bancada do Psol, com 178. Três foram rejeitadas porque não tinham valor. A maior parte são modificativas do programa Niterói Mais seguro, que não foi descontinuado e sim reduzido. A gente vai levar ao plenário, que vai escolher as que serão acatadas ou recusadas. Nossa parte enquanto comissão foi fazer o parecer de todas as emendas”, prosseguiu.

Ao todo, foram apresentadas 652 emendas ao PPA. Por conta do denso volume, o presidente da comissão praticamente descartou que sejam votadas individualmente, mas sim em blocos. Ele frisa que a ‘bússola’ para a elaboração do PPA é o programa ‘Niterói que Queremos’. Por fim, Fabiano Gonçalves afirma acreditar que o diálogo irá permanecer na votação.

“Começamos o ano de uma forma bem difícil, muitos vereadores novos com pouca experiência de parlamento. De março para cá, foi instituído o colégio de líderes. Criamos uma ambiência muito maior e uma ligação entre os pares também. O presidente Cal tem uma liderança muito grande, hoje a gente vê na Casa um ambiente de diálogo. O embate é algo natural, mas o diálogo vai prevalecer”, completou.

A segunda votação do PPA, Anexo 8, e as prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estão previstas para acontecerem amanhã (15). No que diz respeito à Lei Orçamentária Anual (LOA), as emendas podem ser apresentadas até às 23h59min de hoje. A expectativa é que na quinta-feira (16) já se saiba a quantidade total de emendas e as áreas priorizadas.

São Gonçalo

Em São Gonçalo, o vereador Alexandre Gomes (PV), presidente da Comissão de Orçamento da cidade, explicou que a maior quantidade de emendas atende à área de educação. Isto vale tanto para a Lei Orçamentária Anual (LOA) quanto para o Plano Plurianual (PPA). Além disso, o vereador frisa que, em ambos, os vereadores Professor Josemar (PSOL) e Priscila Canedo (PT) apresentaram o maior volume de emendas,

“Na área de infraestrutura. Os vereadores que mais apresentaram foram o Professor Josemar e a vereadora Priscila Canedo. Mais de 15 cada um, o restante apresentou uma média de 10, tanto à LOA quanto ao PPA. Todas tiveram parecer favorável, estamos aguardando o Executivo encaminhar os vetos para saber o quantitativo. Elas serão votadas em bloco, provavelmente amanhã ou quarta-feira, porque dia 15 encerra o expediente. A base tem a maioria, em torno de 20 a 22 vereadores. As emendas foram aprovadas e vamos fazer a votação dos vetos”, explicou o vereador.

Orçamento e PPA estadual

Na última quinta-feira (9), a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o parecer favorável a 91,31% das emendas elaboradas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022. O Governo do Estado estima que o valor seja de R$ 22,9 bilhões maior do que o ano de 2021 e desse montante aplicará R$ 7 bilhões em áreas aprovadas pelos deputados como Saúde, Educação e Segurança Pública, responsáveis pelo aumento das receitas. Das 5.389 emendas apresentadas, 4.921 foram aceitas pela comissão da casa.

Ainda na reunião, foi aprovado, por unanimidade, o parecer às emendas da Revisão do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 – projeto de lei 4.952/21. Na íntegra, foram aprovadas 192 emendas e outras 38 modificações foram aproveitadas como sendo subemendas. A comissão, ao todo, reprovou 125 emendas apresentadas pelos parlamentares e que vão poder ser destaques nesta semana em plenário.