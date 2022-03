Alerj discute escolha do novo presidente da Petrobras

A indicação de Adriano Pires à presidência da Petrobras pelo presidente da República Jair Bolsonaro (PL) repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na Sessão Ordinária de hoje a tarde (29), os parlamentares criticaram a escolha do niteroiense, que atua há mais de 30 anos na área de energia e é sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).

Antes da emissão dos pareceres sobre o projeto de Lei que cuida de um kit de higiene pessoal diferenciado para mulheres no sistema prisional do Rio, o deputado Luiz Paulo (PSD) apresentou uma questão de ordem ao presidente da Câmara, André Ceciliano (PT). Após as indagações do parlamentar que criticou um parecer de rejeição do Ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o novo regime de recuperação fiscal do Estado, o petista mencionou a indicação de Bolsonaro para o cargo de alto escalão da estatal. Ceciliano recordou que Adriano Pires já participou das discussões sobre a CPI do Petróleo, em 2014, mas ressaltou que Pires sempre defendeu as empresas petrolíferas estrangeiras.

“Ele sempre estava em defesa das petroleiras estrangeiras. E mais, em defesa do preço da paridade do preço internacional. Me parece que ele foi convocado para administrar a Petrobras, e para mim é um contrassenso. E mais que isso, não me consta que ele tenha nenhuma experiência administrativa. Presidir a maior empresa do Brasil acho um pouco arriscado”, disse.

O deputado Luiz Paulo (PSD) endossou as críticas, e destacou que a indicação de Bolsonaro foi uma sinalização política.

“O presidente da República quis mostrar para a população que tirou o general que estava ‘punindo’ o povo com o aumento excessivo dos combustíveis, e sinalizou politicamente com essa decisão. E evidentemente deve estar colocando um presidente que vai cumprir a risca o receituário do mesmo. Agora, entende que não é factível do tesouro nacional desembolsar bilhões, que poderiam atender os mais necessitados, para subsidiar preço de gasolina”, afirmou.

Este último ponto exposto pelo parlamentar foi um dos motivos que fizeram o presidente Bolsonaro se convencer de indicar Pires. O economista, formado pela UFF, em 1980, é defensor de uma política de subsídios ao transporte urbano, o botijão de gás e os caminhoneiros. O mandatário o encontrou no último domingo (27), em reunião que não estava na agenda oficial, e oficializou a indicação na segunda-feira, após demitir o general Silva Luna. As posições de Pires, no entanto, podem provocar impasses com o ministro Paulo Guedes, contrário as opiniões do novo presidente da Petrobras.

Foto: Otacílio Barbosa / Alerj