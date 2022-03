Alerj discute benefício para universitários

O benefício para universitários de ensinos particulares foi aprovado em primeira discussão

Foi aprovado hoje (10), na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), por unanimidade, projeto de Lei que institui o Programa Bolsa Universitária no estado. O benefício tem o objetivo de arcar com custos extras, como alimentação e transporte, de alunos de universidades particulares que já recebem bolsas de estudos. O valor do auxílio seria a partir de R$ 300 até R$ 500, das três mil bolsas a serem distribuídas pelo estado do Rio de Janeiro, caso a proposta seja aprovada em segunda discussão e sancionada pelo governador.

O programa visa incentivar a permanência no ensino superior, e diminuir os índices de evasão de alunos. De acordo com o Censo da Educação Superior, de 2019, cerca de 500 mil estudantes estão matriculados em instituições privadas de ensino superior.

Durante os pareceres das Comissões relacionadas à matéria, foi destacado a importância do destino de recursos públicos para o incentivo à educação no Rio de Janeiro. Vale ressaltar, que os pareceres de todas elas foram favoráveis ao tema. Contudo, 92 emendas foram propostas ao texto do projeto.

As regras para a concessão das bolsas explicam que alunos com até seis salários mínimos poderão receber o benefício. O valor mais alto do auxílio será concedido para o universitário que declare até três salários-mínimos. O valor total da bolsa poderá ser diminuído dependendo do índice de desempenho do aluno. Em troca, os estudantes deverão prestar serviços em órgãos, entidades e instituições definidos e indicados pela administração do programa, com carga horária compatível com as do curso, assim como projetos de pesquisa.

Em caso de reprovação em mais de uma disciplina por semestre, abandono do curso ou até mesmo o trancamento de disciplinas, o aluno será excluído do Bolsa Universitária. O mesmo vale caso o estudante possua histórico de desligamento em qualquer outro programa de bolsa universitária, seja por fraude ou descumprimento do regulamento.

