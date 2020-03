Alerj discute alternativas para a educação durante pandemia

Com a meta de produzir consensos que oportunizem aos alunos atividades adequadas e satisfatórias no contexto de calamidade as Comissões de Ciência e Tecnologia e Educação da Alerj, promovem nesta terça-feira (31) a audiência pública virtual “Estratégias de Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 na Educação Básica no Estado do Rio de Janeiro: Desafios e Possibilidades”.

Além dos parlamentares presidentes das comissões, Waldeck Carneiro e Flávio Serafini, estão confirmadas as participações, em videoconferência, de representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais d Educação (SEPE/RJ), da Fundação Cecierj, da Rede Faetec, do Conselho Estadual de Educação, do Ministério Público/RJ, da Defensoria Pública/RJ e das secretarias de Educação e Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro.

No evento serão colocadas em debate as alternativas para que os estudantes do Rio de Janeiro das redes Seeduc e Faetec não fiquem sem atividades durante a suspensão das aulas por conta da pandemia. O objetivo é pensar as implicações das alternativas para o trabalho docente e refletir a validade da substituição dos dias letivos por essas atividades, bem como em que circunstâncias e condições elas acontecerão.

“Essa discussão é tratada em nível emergencial, não se pode apontar na direção da educação à distância como substituição da educação presencial em anos letivos regulares. O Rio de Janeiro tem uma experiência nesta área por meio da Fundação Cecierj, que tem muito a compartilhar com outros setores educacionais do Estado. Esperamos que essa audiência produza propostas concretas para que os alunos sejam atendidos e os profissionais da educação não sejam aviltados com as plataformas de conteúdos pedagógicos digitais. A meta é produzir consensos plausíveis que oportunizem aos alunos da Rede Estadual de Educação atividades adequadas e satisfatórias, ainda que no contexto de calamidade em que vivemos”, afirmou o deputado Waldeck Carneiro.