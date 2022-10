Alerj começa a discutir o orçamento do Estado para 2023

Assembleia estima receita líquida de R$ 97,4 bilhões, sem déficit pelo segundo ano consecutivo

Na próxima terça (18), a Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) começará a analisar o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2023 – PL 6.413/22, encaminhado à Casa pelo Governo do Estado. De acordo com o texto, há uma estimativa de R$ 97,4 bilhões de receita líquida. O valor das despesas é o mesmo: isso significa que não haverá déficit para o orçamento estadual, no ano que vem. Após cinco anos fechando no negativo, é a segunda vez consecutiva que o estado fecha as contas no azul.

Além do Projeto de Lei (PL), o Poder Executivo também envia o PL 6.412/22, que revisa o PPA (Plano Plurianual) 2020-23. As duas medidas são preventivas. Havendo admissão, os projetos passarão por duas mudanças em plenário, nos próximos dias 25 e 26. Os deputados terão cinco dias úteis para elaborarem emendas ao texto. O prazo se encerra no dia 3 de novembro. Após o prazo, a Comissão de Orçamento da Alerj voltará a se reunir para elaborar parecer com relação às emendas. A reunião está prevista para 22 de novembro e a redação final das duas propostas deve ser votada em plenário até o primeiro dia de dezembro.

As estimativas de arrecadação são maiores do que o previsto inicialmente pela LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2023 – Lei 9.808/22. A LDO determina as bases da formulação do projeto orçamentário. A previsão era de uma receita líquida de R$ 93, 36 bilhões e o mesmo valor em gastos.

Um dos motivos para não haver déficit em 2023 se deve ao fato de o estado ter aderido ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal). Assinado em julho deste ano, o acordo foi possível após a Alerj ter obtido diversas alternativas como contrapartidas; exemplo disso é a Reforma da Previdência Estadual; um novo teto de custos e o fim dos triênios dos funcionários públicos. O RRF permite o alongamento do prazo para pagamento das dívidas com a União – estimados em R$ 148,1 bilhões.

Receitas

Entre as principais receitas estaduais, destacam-se a arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), prevista em R$ 44,8 bilhões, bem como os royalties (estimados em R$ 27,7 bilhões) e participações especiais de petróleo. Também são estimados R$ 910 milhões de receitas financeiras que, segundo o governo, são originados, principalmente, de concessão e recursos da Cedae (Companhia Estadual de Águas), de R$ 20 bilhões – relativos aos benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo estado do Rio -, em 2022.

A metodologia para a previsão das receitas levou em conta os dados do BCB (Boletim do Banco Central), divulgado em julho último. 0,5% para 2023, bem com a metodologia baseada no índice de estudos de preços médio, do IPCA, estimado em 5,1%. Já as receitas de petróleo foram projetadas para a produção prevista pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natual e Biocombustíveis), com uma taxa de câmbio de R$/US$ 5,0 e com o preço internacional da barra, prevista em US$ 93,75 para 2023.

Despesas

Há ainda a previsão de R$ 94,7 bilhões – nas áreas de Segurança Pública, majoritariamente (R$ 15,8 bi); Saúde (R$ 9,7 bi) e Educação (R$ 9,2 bi). O setor de Transportes receberá R$ 1,4 bilhão. Assistência Social, R$ 1,1 bilhão. Os custos previstos para 2023, com a Previdência Social, são de R$ 30 bilhões. Com relação aos outros poderes, a Alerj e o Tribunal de Contas do Estado têm previsão de receber R$ 2,1 bilhões. O Judiciário, R$ 6,5 bi. Já a Defensoria Pública, R$ 1 bi, e o Ministério Público, R$ 2,3 bilhões.