Alerj aprova lei que garante atendimento prioritário de serviços essenciais para deficientes

As concessionárias de serviços públicos essenciais, como água, energia elétrica, gás, telefonia e internet, deverão priorizar o atendimento a pessoas com deficiência. É o que diz o projeto de lei 4.053/21, de autoria do deputado estadual Sérgio Fernandes (PDT). A proposta foi aprovada nesta quarta (02) pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

A medida determina ainda que essas empresas deverão conceder prazo estendido para regularização da inadimplência e corte dos serviços, bem como realizar notificação pessoal prévia sobre a interrupção, em prazo não inferior a 24 horas. Segundo Fernandes, a lei procura estar de acordo ao Estatuto da Deficiência no que diz respeito ao atendimento desses serviços para o público em questão.



“Pessoas com qualquer tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual, passam por inúmeras dificuldades e, muitas vezes, não são respeitadas pela sociedade como um todo. O projeto busca dar eficácia ao Estatuto da Deficiência para que esses cidadãos tenham serviços públicos com qualidade, igualdade, prioridade e inclusão”, justificou o deputado.

Além delas, os parentes das pessoas que têm deficiência também poderão usufruir do atendimento prioritário, desde que comprovem que moram junto ao beneficiário.

Em caso de desligamento dos serviços essenciais por falta de pagamento, o prazo de restabelecimento do serviço não poderá ultrapassar o período de seis horas após a quitação, sob pena de multa a ser fixada pelo Poder Executivo.

A proposta segue para o governador Cláudio Castro (PL), que tem 15 dias para sancioná-la ou vetá-la.