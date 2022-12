Além de gols, Pelé fez também uma lei

Após travar uma batalha pela vida, Pelé – que estava internado em um hospital em São Paulo para tratar de um câncer no cólon – morreu nesta quinta-feira (29) e deixou não só gols e jogadas inesquecíveis. Deixou uma lei, lei esta que leva seu nome: Lei Pelé.

A Lei 9.615, de 24 de março de 1998, criada na gestão do Rei do Futebol como ministro dos Esportes, no governo Fernando Henrique Cardoso, tinha como o propósito dar mais transparência e profissionalismo ao esporte, instituir o fim do passe nos clubes de futebol, estabelecer o direito do consumidor nos esportes, disciplinar a prestação de contas por dirigentes de clubes e a criação de ligas, federações e associações de várias modalidades.

Duas pessoas tiveram papel decisivo para tornar a Lei Pelé atuante no cenário esportivo: o empresário Hélio Viana, sócio de Pelé à época e secretário-executivo do ministério foi quem tratou da proposição e da articulação política para a aprovação do projeto. E Gilmar Mendes, então subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil do governo FHC e atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que ajudou na fundamentação jurídica do projeto. Sem os dois, muito provavelmente não teria existido esse marco da legislação brasileira e muito menos, sem Pelé também não. Não é por acaso que a Lei 9.615/1998 só é conhecida como Lei Pelé.

No entanto, antes da Lei Pelé existir, houve a Lei 8.672/1993, chamada de Lei Zico, que era ministro dos Esportes no governo Itamar Franco. Tempos depois, inteiramente revogada e substituída pela Lei Pelé, que tinha um tom mandatório definitivo.

E depois dela veio o Estatuto do Torcedor, que regulamentou os direitos de consumidor dos amantes do futebol (Lei 10.671/2003).