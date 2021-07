Alegando problemas, advogados de Flordelis pedem retirada de tornozeleira eletrônica

Os advogados da deputada federal Flordelis pediram à juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, que a parlamentar retire a tornozeleira eletrônica por causa de problemas frequentes com o equipamento. O pedido não foi apreciado pela magistrada até o momento.

Usando o equipamento desde outubro do ano passado, a deputada é obrigada a ser monitorada pelo equipamento por causa de uma medida cautelar de autoria da própria juíza. Os advogados também alegaram que a parlamentar precisa se deslocar até uma central da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio em meio à pandemia da Covid-19, o que vem trazendo riscos à sua saúde.

No documento, os advogados também negam que a deputada tenha rompido a tornozeleira em 19 de maio deste ano, segundo a Seap informou, em relatório, à Justiça sobre o uso do equipamento. De acordo com a defesa, a deputada perceber um problema no aparelho no dia 19 e fez algumas tentativas de contato com a central telefônica da secretaria, todas elas, segundo os advogados, sem sucesso. Além disso, no mesmo dia, conseguiu contato com o telefone particular de um funcionário da central, falando sobre o problema. Flordelis teria então agendado uma visita para o dia seguinte, com o propósito de manutenção do equipamento.

No dia seguinte, ao chegar à central, ela teria sido informada por funcionários de que o sistema estava fora do ar e foi instruída a retornar no dia seguinte, quando ocorreu a manutenção. A defesa ainda alega que essa não foi a primeira vez que Flordelis teve problemas com o equipamento e afirma que as irregularidades apontadas nos relatórios referem-se a falhas técnicas da própria tornozeleira.