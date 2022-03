Alckmin se filia ao PSB e pode ser vice na chapa com Lula

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin filiou-se na manhã desta quarta-feira ao PSB. Com isso, o político dá mais um passo para se tornar candidato a vice-presidente na provável chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

Após a filiação ao PSB , Alckmin defendeu em seu primeiro discurso o apoio do partido `candidatura de Lula e disse que o petista é, hoje, “aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro”.

“Temos que ter os olhos abertos para enxergar, a humildade para entender que Lula é hoje o que melhor interpreta o sentimento de esperança do povo. Ele representa a própria democracia porque ele é fruto da democracia”, disse o tucano.

Alckmin deixou o PSDB em 15 de dezembro passado onde ficou por 33 anos no partido. A filiação de Alckmin no PSB se dá a dez dias do prazo limite para que candidatos que queiram disputar a eleição deste ano estejam filiados a um partido político.