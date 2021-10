Alcântara recebe ação de ordenamento urbano

Região conta com equipe de fiscalização em período integral

Desde o início do ano, o Centro de Alcântara, em São Gonçalo, vem recebendo ações de mobilidade urbana que tem por objetivo organizar o espaço público e conscientizar os comerciantes da região sobre as regras de ordenamento na cidade. As mudanças já são visíveis e têm a aprovação da população.



Para garantir a ordem no local e auxiliar os vendedores ambulantes e comerciantes da região, a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, órgão ligado à Secretaria de Ordem Pública, conta com uma equipe de ordenamento urbano em horário integral, que atua das 7h às 19h, circulando pelo calçadão do Alcântara e por áreas mais movimentadas do centro comercial do bairro, orientando os donos de estabelecimentos e comerciantes informais sobre a necessidade do cumprimento das normas de funcionamento.



Os agentes atuaram ao longo dos meses nos dois viadutos principais de Alcântara, localizado na região central, desimpedindo as calçadas que anteriormente eram ocupadas por vendedores ambulantes. Com esse trabalho de orientação educacional, todos os comerciantes informais foram remanejados para as ruas Jovelino de Oliveira e Manuel João Gonçalves.



A equipe da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas é composta por 15 integrantes que ficam em pontos alternados, percorrendo o centro comercial de Alcântara. Dois desses servidores se posicionam na Estrada Raul Veiga, local em que está sendo construído o mais novo centro comercial da cidade, o Espaço Raul Veiga, com o objetivo de organizar o passeio público e garantir um espaço digno aos vendedores.



Segundo o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Randhal Juliano, essas ações auxiliam na organização da cidade, garantindo a manutenção do passeio público.



“Hoje, podemos observar que não existe mais nenhum ambulante trabalhando embaixo dos dois viadutos do Alcântara e as calçadas se encontram totalmente limpas e desimpedidas para os pedestres. O mesmo acontece com a Rua Jovelino de Oliveira e o calçadão da Yolanda Saad Abuzaid, que estão completamente livres. Todos foram realocados nas ruas Silvio Romero e a Nestor Pinto Alves e estão sendo orientados para se regularizarem”, destaca Randhal.

“Estamos trabalhando para garantir um espaço de qualidade e confortável onde os ambulantes possam atuar de forma legalizada. Todo esse trabalho vem sendo coordenado pela Subsecretaria de Fiscalização de Posturas”, finaliza.