Alcântara, em São Gonçalo, terá túnel com decoração natalina

Pela primeira vez o bairro Alcântara, em São Gonçalo, vai ganhar um túnel de led que fará parte da decoração de Natal na cidade. Amanhã (2), às 18h acontece a inauguração com o primeiro acender das luzes. A decoração ficará até o dia 6 de janeiro do próximo ano.

O tunel terá 165 metros de extensão com luz de led, começando no Prédio do Relógio e chegando até o Pátio Alcântara, na Rua Yolanda Saad Abuzaid, a iniciativa tem como objetivo fomentar a economia local em uma das datas mais importantes para o comércio, que foi muito impactado na pandemia.

Para a inauguração, estão confirmadas as presenças do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, do secretário de desenvolvimento econômico, Márcio Picanço e do diretor-superintendente da Águas do Rio, Sérgio Braga.

O projeto foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Associação Comercial, Empresarial, Industrial e Rural de Alcântara (Aceira), Concessionária Águas do Rio e o Shopping Pátio Alcântara, que patrocinaram o evento. A iniciativa foi financiada pela iniciativa privada, sem custos para o município.