Alcântara e Centro de São Gonçalo na lista de prioridade para desinfecção contra Covid-19

Equipes da secretaria de Saúde de São Gonçalo, realizaram nesse final de semana os testes com os equipamentos que irão fazer o trabalho de desinfecção das ruas na próxima semana. A medida é mais uma ação contra o Coronavírus que a Prefeitura de São Gonçalo está adotando no combate à doença. Equipes da Vigilância Ambiental realizaram o trabalho em motofogs e também com pulverizador costal.

“A sanitização das ruas é extremamente importante para conter a doença no município e a proposta é que ele seja utilizado em área urbana. No centro e em Alcântara daremos atenção especial aos locais com grande concentração de pessoas”, explica o prefeito José Luiz Nanci.

Para pulverizar o produto sanitizante, serão utilizadas as motofogs e equipamentos costais que serão operados pelos Agentes de Controle de Endemias do

próprio município, os quais já foram capacitados, aproveitando a vasta

experiência com a operação desse tipo de equipamento.

A ação foi realizada no bairro Zé Garoto.