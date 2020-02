Alça de ligação entre Ponte e Linha Vermelha será inaugurada no sábado

Pode ser que os intensos congestionamentos na pista sentido Rio, da Ponte Rio-Niterói, que tanto atrapalham os motoristas e usuários de coletivos que seguem para o Centro da cidade, Zona Norte, e Baixada Fluminense, esteja com os dias contatos. Mais precisamente até o próximo sábado, quando a nova alça de ligação da Ponte com a Linha Vermelha está prevista para ser inaugurada.

O viaduto possuí cerca de 2,5 km de extensão e duas faixas de fluxo. A saída, deixa o condutor na altura do bairro do Caju, na pista da Linha Vermelha, que segue para o aeroporto e a Baixada Fluminense. A expectativa é de que 15 mil utilizem a nova posta todos os dias, sem necessidade de passar pelo início da Avenida Brasil. Só poderão acessar a alça os veículos que têm permissão de passar na Linha Vermelha. Já os caminhões estão proibidos.

No ano passado, com base em levantamentos, a travessia em direção ao Rio na Ponte estava com tempo bem maior que o normal, por conta das obras do BRT Transbrasil, que dificultavam as saídas para Avenida Brasil, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), e Rodoviária Novo Rio, causando grande impacto no fluxo. No mês de outubro, por exemplo, motoristas tiveram muitos transtornos para cruzar a Ponte Rio-Niterói ou para percorrer a Avenida Brasil e passar pela Zona Portuária do Rio, enfrentando quilômetros de congestionamento. No caso de Niterói, os reflexos se prolongam por diversas vias de acesso e se estendiam por vários bairros da Zona Sul, Centro, e Zona Norte, sem contar cidades vizinhas. A média de veículos trafegando por dia pela Ponte se mantinha na média do 150 mil (75 mil por sentido).