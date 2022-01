Álbum “Clube da Esquina” faz 50 anos em março

Em 1971, Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes, adolescentes, deixaram Belo Horizonte e foram morar na Prainha de Piratininga (que também é conhecida como Mar Azul), em Niterói, onde compuseram muitas faixas do lendário álbum “Clube da Esquina”.

Lançado em março de 1982, o álbum duplo, é um divisor de águas na história da música brasileira. É o quinto LP de estúdio de Milton Nascimento e o primeiro de Lô Borges, que em seguida seguiria a carreira solo. O disco foi lançado, no Brasil, em LP em 1972 pela EMI-Odeon.

O LP foi eleito em uma lista da versão brasileira da revista Rolling Stone como o 7º melhor disco brasileiro de todos os tempos. Em resenhas profissionais, Clube da Esquina segue tido como um dos álbuns mais marcantes da carreira de Milton Nascimento e Lô Borges, assim como da própria MPB.

Curiosamente na época do lançamento a crítica especializada, segundo relato de Márcio Borges, não avaliou o álbum de forma positiva: “Naturalmente, os críticos foram horríveis. Ficavam querendo comparar Bituca (Milton) com Caetano e Chico Buarque, não entendiam nada daquele ecumenismo inter-racial, internacional, interplanetário, proposto pelas dissonâncias atemporais de Bituca. Desprezavam os achados de Chopin e o zelo beatlemaníaco do menino Lô.”

“Clube da Esquina” chamou a atenção pelas composições engajadas e a miscelânea de sons. A capa traz a foto de dois meninos, Cacau e Tonho, fotografados há 50 anos em uma estradinha de terra nas proximidades de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, próximo de onde moravam os pais adotivos de Milton Nascimento.