Alberto Rodrigues lança livro infantil em São Gonçalo

Na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, às 19h30min, o produtor cultural Alberto Rodrigues lançará seu livro infantil “Minha Pele”, no Shopping Partage, em São Gonçalo. A obra, ilustrada por Milton Dias e publicada pela Nandyala Editora será apresentada ao público na sala de conhecimento Afrotribo, loja 138.

O evento promete muitas novidades. Alberto Rodrigues quer fazer do lançamento do livro infantil “Minha Pele” um encontro de diálogos que visa trazer experiência envolvendo a arte e cultura para as relações familiares entre pais/mães e filhos e filhas através do fomento a leitura promovendo nesse encontro: contação de histórias, roda de conversa e muita diversão.

“O livro relata um pouco da minha vida com minhas filhas, onde abordo o tema “colorismo”. Compartilho como foi essa conversa com minha filha mais velha, de como empreteci para ela a diferença de tons de pele na nossa família (realidade das famílias brasileiras). Além de trazer o resgate da ancestralidade através do entendimento e a importância do conhecimento de sua árvore genealógica. Aproveito para conversar, um pouco, sobre um assunto que gosto de falar – masculinidade e paternidade, e principalmente, a importância do diálogo entre pais e filhos. E, é claro, potencializar a autoestima de nossas crianças pretas. O livro, que é colorido, traz representatividade e espaço de pesquisa em família sobre suas raízes. Creio que vai render bons momentos de convívio e resgate de boas lembranças.” Pontua Alberto Rodrigues.

A ocupação Afroliterária realizada pela Nandyala Editora, com curadoria de Iris Amâncio, com o lançamento, além do Alberto Rodrigues, de Verônica Bonfim, Marize Conceição, Eliseu Baroni e Cíntia Barreto, que teve a presença de Lia Vieira e Ele Semog grandes referências da literatura preto-brasileira, foi um sucesso de aceitação tão grande que a Sinara Rúbia, curadora do Festival Paixão de LER, convidou a ação promovida pela Nandyala Editora como atividade de encerramento do Paixão de Ler, no próximo domingo, 19/12 das 15h às 16h, no MUHCAB (Museu Histórico da Cultura Afro-brasileira), na antiga Escola José Bonifácio, Rua Pedro Ernesto, 80 – Gamboa. Na ocasião o livro “Minha Pele” também será apresentado ao público.

O Shopping Partage fica na Av. Presidente Kennedy, 425 – Centro – São Gonçalo.