Alameda terá faixa exclusiva para motos a partir desta quarta-feira

Uma faixa de retenção exclusiva para motos na Alameda São Boaventura, na zona norte, será implementada a partir da madrugada desta quarta-feira (08). Ao todo, serão implantadas 24 áreas de espera. Esta via será a primeira a receber as faixas de retenção na cidade.

A medida incorpora a nova lei de trânsito, que entrou em vigor em abril de 2021, e incluiu ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a definição de uma sinalização destinada exclusivamente para motocicletas, motonetas e ciclomotores. A área de espera compreende o espaço delimitado entre duas linhas de retenção, contendo de 2,5 a 3 metros, posicionado entre a faixa de pedestre e os veículos que estão parados no semáforo vermelho.

O objetivo do projeto é trazer mais segurança para os motociclistas, minimizando o conflito com outros veículos no momento da partida no semáforo verde. Além disso, a área de espera possibilita maior visibilidade às motos que estão próximas a travessia de pedestre, reduzindo assim a incidência de acidentes envolvendo motociclistas e pedestres.